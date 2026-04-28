Három szót mondott a döbröközi gyilkossággal gyanúsított férfi, amiből a helyiek azonnal tudták, hogy nagyon nagy a baj

Még a holttest előkerülése előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 17:22
Döbrököz
itt találták meg az 57 éves nő holttestét Döbröközön Forrás: Teol
Az áldozat korábban egyedül élt egy házban, ahol még villany sem volt. Körülbelül egy éve fogadott be egy férfit, aki a gyanú szerint most az életét is kioltotta. Helyszíni riportjában a portál azt írja, a helyiek úgy tartják, a férfi gyakran fogyasztott alkoholt, és erőszakos természetű volt. Egy környékbeli nő szerint a férfi korábban is bántalmazhatta az áldozatot. A tragédia előtti napokban mindketten eltűntek szem elől, ami gyanút keltett a szomszédokban.

A rendőrséghez április 27-én érkezett bejelentés arról, hogy a helyiek már két hete nem látták az idős nőt. A hatóságok körözést rendeltek el, majd átvizsgálták a nő lakhelyét. A holttestet az ingatlan udvarán lévő kútból emelték ki a, amelyet később azonosítottak is. Az ügyben a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított nyomozást.

A Teol helyszíni riportját ide kattintva olvashatja el. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
