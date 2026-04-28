Három szót mondott a döbröközi gyilkossággal gyanúsított férfi, amiből a helyiek azonnal tudták, hogy nagyon nagy a baj

Az áldozat korábban egyedül élt egy házban, ahol még villany sem volt. Körülbelül egy éve fogadott be egy férfit, aki a gyanú szerint most az életét is kioltotta. Helyszíni riportjában a portál azt írja, a helyiek úgy tartják, a férfi gyakran fogyasztott alkoholt, és erőszakos természetű volt. Egy környékbeli nő szerint a férfi korábban is bántalmazhatta az áldozatot. A tragédia előtti napokban mindketten eltűntek szem elől, ami gyanút keltett a szomszédokban.