Végül a férfi az épület melletti parkolóban ért földet. Személyi sérülés és anyagi kár nem történt – erről már a Mol sajtóosztálya tájékoztatta a Telexet. Kiderült az is, hogy a cég biztonsági személyzete értesítette a rendőrséget.
Nagyon úgy tűnik ezen a videón, hogy egy férfi felmászott a Mol Campus tetejére, hogy aztán ejtőernyővel távozzon onnan
Videó a cikkben.
További Belföld híreink
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a portált arról tájékoztatta, hogy kedden háromnegyed hat környékén kaptak bejelentést az akcióról. A rendőrök a helyszínen intézkedés alá vonták a férfit, és az ugrás körülményei és „feltételeinek szabálytalanságai miatt” a külföldi férfi ellen közigazgatási hatósági és szabálysértési eljárás indul.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!