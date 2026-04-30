Tehervonat ütközött autóval, nehéz lesz a hosszú hétvége előtt távozni Budapestről

A baleset miatt a Budapest–Debrecen közötti távolsági vonatok több esetben terelve, az újszászi fővonalon át közlekednek, a terelt útvonalú járatok Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A Budapest–Szeged közötti Napfény InterCityk néhány esetben csak Cegléd–Szeged között közlekednek – közölte a Mávinform.