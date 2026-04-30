Kelemen Barnabás lehetetlennek tűnő vállalása: három nap alatt játssza végig a hegedűirodalom csúcsait

– Hogyan jelenik meg ez a hagyomány a mindennapi munkában és a tehetséggondozásban?

– Nincs még egy ország széles e világban, amely olyan hangszeres nagyhatalom, mint a mi magyar hegedűstradíciónk.

Ezt nemzetközi szinten és itthon is kimondani, zászlónkra tűzni kötelességemnek érzem. A maratoni sorozat erre a tradícióra hívja fel a figyelmet. Ez a tradíció a gyökerünk, és ebből fakadunk mindannyian mi, magyar hegedűsök, azonban ez a fényes múlt kötelez is minket.

A FAB célja évek óta a jövőt építeni, a tudást átadni, hogy a gyökerekből a törzs erősödjön, s figyelni a rügyekre.

Csak az elmúlt három tanévben 385 mesterkurzust tartottunk Magyarországon és határainkon túl, háromlépcsős versenyeket szervezünk immár hét éve, tesszük a dolgunkat. A hegedülésemmel is szeretnék megfelelni mindannak, amit kaptam a családomtól, mestereimtől. Ez nagy felelősség, ami minden nap munkára ösztönöz.

Kelemen Barnabás bízik abban, hogy a magyar hegedűstradíció hagyományát méltón tudják ápolni, hírnevét megtartani, s a fáklyát a jövő generációnak továbbadni. Fotó: Herman Péter

– Mit keresnek egy fiatal hegedűsben? Mi alapján válik valaki igazán kiemelkedővé?

– Ahogy már mondtam, a FAB háromlépcsős versenyben látta meg a lehetőséget. A Fehér Ilona nemzetközi hegedűverseny 22 éves kor alattiaknak, a világ legjobbjainak a színtere. Az elmúlt kilenc év győztesei közül többen ma már fantasztikus mesterhegedűkön, akár Stradivarius hegedűn játszanak, a világ legjobb menedzsmentjei egyengetik az útjukat, mint például Leonhard Baumgartnernek. A Hubay Jenőről elnevezett nemzetközi versenyünk mindennek az előszobája, a hegedűsök a Kárpát-medence országaiból érkeznek, szintén rendkívüli felkészültséggel. A Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutató verseny más, elsődleges célja inspirálni a magyar zenetanárokat, a gyerekek tizenhat éves kor alatt indulhatnak.

Az intonáció, a színpadi jelenlét, az egyéniség, a kotta pontos értelmezése és a természetes hangszerkezelés mind alapvető. A kiemelkedő növendékeket hosszú távon támogatjuk. De végső soron mindig az dönt, hogy megszületik-e az a bizonyos egyéni hang.

– Hogyan látja ma a magyar hegedűiskola helyét a nemzetközi zenei életben?