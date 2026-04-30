Izgató női idomok az Urániában, továbbra is Tánczol a magyar film

A MoMe végzős hallgatóinak plakátkiállítása. Forrás: Wrap Film

Érdemes megemlíteni a még hátralévő podcastfelvételekkel egybekötött vetítéseket is: pénteken Koltai Lajos és Nagy Katica vendégeskedik a budapesti Cinema City Alléban a Semmelweis vetítését követően, szombaton pedig a Cinema City Mammutban Szabó István rendező és Robert Lantos producer a frissen felújított A napfény íze vetítésén lesznek jelen, és beszélgetnek Seres Gerda műsorvezetővel a kulisszákról.

Ma a Corvin, a Tabán és a Kino moziban egész nap magyar filmeket vetítenek (a Kinóban pénteken is), ezek mellett több egyetemi campuson rendeznek nyilvános vetítést, továbbá a Filmio is nagy ívű válogatással ünnepli a 125. évfordulót: május 10-ig 125 magyar film nézhető ingyenesen a streamingplatformon.

Horváth Csabát arról is kérdeztük, hogy a magyar film napja mennyire tudott gyökeret ereszteni a köztudatban ezalatt a kilenc év alatt, mennyire sikeres? – A Magyar film napja sikerét nem lehet egyetlen számmal mérni, mert rengeteg összetevő hat egymásra, de az elmúlt évek jól mutatják, hogy menyire megnőtt a magyar filmek iránti érdeklődés – fogalmazott, ami után több filmcím előkerült a Semmelweistől A nemzet aranyai sikeres dokumentumfilmen át a Hogyan tudnék élni nélküled? rekord­jáig, de gondolhatunk az elmúlt fél év mozis sikereire is: a mostanában bemutatott magyar filmek sokszor egymást váltották a nézettségi listák élén. – Mindez annak a hosszú távú kulturális munkának is köszönhető, amelyet a Nemzeti Filmintézet a közönségépítésben, az oktatásban és rendezvényszervezésben végez – összegezte Horváth Csaba.