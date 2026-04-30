Izgató női idomok az Urániában, továbbra is Tánczol a magyar film

Rendhagyó kiállítással kezdődött az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Magyar film napja egész hetes programsorozata. A magyar film 125. születésnapjához kapcsolódó eseménysorozat nyitányaként a héten a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatóinak munkáiból nyílt tárlat, amely az első magyar film, A táncz plakátjának újragondolására vállalkozott, de emellett számos programmal, vetítéssel megemlékeznek a magyar filmről.

Dani Áron
2026. 04. 30. 5:45
Alfons Mucha ihlette filmplakátok az első magyar filmhez, a Tánczhoz. Forrás: Wrap Film
A MoMe végzős hallgatóinak plakátkiállítása. Forrás: Wrap Film

Érdemes megemlíteni a még hátralévő podcastfelvételekkel egybekötött vetítéseket is: pénteken Koltai Lajos és Nagy Katica vendégeskedik a budapesti Cinema City Alléban a Semmelweis vetítését követően, szombaton pedig a Cinema City Mammutban Szabó István rendező és Robert Lantos producer a frissen felújított A napfény íze vetítésén lesznek jelen, és beszélgetnek Seres Gerda műsorvezetővel a kulisszákról.

Ma a Corvin, a Tabán és a Kino moziban egész nap magyar filmeket vetítenek (a Kinóban pénteken is), ezek mellett több egyetemi campuson rendeznek nyilvános vetítést, továbbá a Filmio is nagy ívű válogatással ünnepli a 125. évfordulót: május 10-ig 125 magyar film nézhető ingyenesen a streamingplatformon.

Horváth Csabát arról is kérdeztük, hogy a magyar film napja mennyire tudott gyökeret ereszteni a köztudatban ezalatt a kilenc év alatt, mennyire sikeres? – A Magyar film napja sikerét nem lehet egyetlen számmal mérni, mert rengeteg összetevő hat egymásra, de az elmúlt évek jól mutatják, hogy menyire megnőtt a magyar filmek iránti érdeklődés – fogalmazott, ami után több filmcím előkerült a Semmelweistől A nemzet aranyai sikeres dokumentumfilmen át a Hogyan tudnék élni nélküled? rekord­jáig, de gondolhatunk az elmúlt fél év mozis sikereire is: a mostanában bemutatott magyar filmek sokszor egymást váltották a nézettségi listák élén. – Mindez annak a hosszú távú kulturális munkának is köszönhető, amelyet a Nemzeti Filmintézet a közönségépítésben, az oktatásban és rendezvényszervezésben végez – összegezte Horváth Csaba.

MoMe hallgatók a magyar film napjának kiállításmegnyitóval egybekötött nyitóeseményén. Fotó: Wrap Film

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
