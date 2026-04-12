Törőcsik Franciskanéptáncnézőszám

Törőcsik Franciska elképesztő rekordot döntött, milliós nézőszámok fűződnek a nevéhez

Átlépte a 200 ezres nézőszámot a Törőcsik Franciska főszereplésével készült Magyar menyegző – továbbra is tarol a hazai romantikus film. Törőcsik Franciska ezzel a rendszerváltás után készült filmek legismertebb színésznőjévé avanzsált, kis és nagy képernyőn egyaránt.

2026. 04. 12. 10:19
Forrás: Szupermodern Stúdió
Továbbra is erősen teljesít a hazai mozikban a Kovács Tamás és Törőcsik Franciska főszereplésével készült Magyar menyegző, amelyet még január végén mutattak be. A film már a nyitó hétvégén 30 ezer nézőt vonzott, a harmadik hét végére pedig átlépte a 100 ezres határt. A lendület azóta sem tört meg: a legfrissebb adatok szerint 201 307-en látták Magyarországon, miközben a határon túli vetítéseken további mintegy 90 ezer jegyet adtak el rá. Ez különösen figyelemreméltó eredmény, hiszen az elmúlt tíz évben mindössze tíz másik magyar film jutott el hasonló nézőszámig.

Kovács Tamás és Törőcsik Franciska a Magyar menyegzőben. Forrás: Szupermodern Stúdió
Kovács Tamás és Törőcsik Franciska a Magyar menyegzőben. Forrás: Szupermodern Stúdió

Törőcsik Franciska és a milliós nézőszámok

Törőcsik Franciskának ez már zsinórban a harmadik közönségkedvenc filmje: a Hogyan tudnék élni nélküled? a rendszerváltás után készült filmek legnézettebb darabja lett a maga egymilliós nézettségével (idén év elején a tévépremier is rekordokat döntött a maga másfél milliós nézettségével), de meglepően sokáig, 190 ezer nézőig jutott a Szente Vajk rendezésében elkészült Legénybúcsú is (bár ebben csak egy kisebb mellékszerepet vállalt), és most a Magyar menyegző is, de ezek mellé oda lehetne tenni a Hunyadi-sorozat milliós nézőszámait is, ami természetesen nem kapott mozis forgalmazást, de néhány speciális vetítés alkalmával a mozikban is meg lehetett nézni a sorozat bizonyos részeit. 

Aligha akad ma még egy színésznő, akit több magyar látott a kis képernyőn vagy a nagy vásznon, mint Törőcsik Franciskát.

A Magyar menyegző középpontjában két egyetemista áll, akik Erdélybe utaznak azzal a tervvel, hogy egyikük érdekházasságot köt egy lánnyal, hogy az Magyarországra költözhessen. A helyzetet azonban hamar bonyolítja a kibontakozó szerelem és egy rivális kérő felbukkanása. A főbb szerepekben Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor láthatók.

Ahogy kritikánkban is írtuk, a film egyik legnagyobb erénye, hogy a szokatlan műfaji kavalkádból meglepően autentikus végeredmény születik. A hagyományok tiszteletére építő, alapvetően konzervatív szemlélet ellenére képes megszólítani a fiatalabb közönséget is – többek között azzal a gondolattal, hogy a néptánc már a szocializmus idején is egyfajta „punk” attitűdöt képviselt, és ez ma sincs másként. 

A film ugyanakkor nemcsak ünnepli a hagyományt, hanem finoman reflektál is rá: megmutatja, hogy még a legértékesebb tradícióknak is lehet árnyoldala.

A hitelességhez jelentősen hozzájárultak a néprajzi és zenei szakemberek is, köztük Tötszegi Tekla, Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa, Mihályi Gábor, valamint Pál István Szalonna, illetve a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes táncosai.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu