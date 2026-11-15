Margot Robbie megirigyelte Zendaya sikerét, furcsa férfit csapott le a kezéről
Újabb izgalmas filmmel bővül Margot Robbie következő évekre szóló terveinek listája: az ausztrál színésznő lesz a főszereplője a The Week of Pain című produkciónak, amelyet az A24 finanszíroz és gyárt. A filmet Kristoffer Borgli norvég rendező jegyzi, aki ezúttal is saját forgatókönyvéből dolgozik majd.
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