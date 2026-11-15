Mesekönyvek lapjairól a kiállítótérbe – Rofusz Kinga alkotásai Óbudán
Rofusz Kinga illusztrátor téli és ünnepi hangulatú alkotásaiból nyílt kiállítás a Kaszásdűlői Kulturális Központban. A Ködpaplan című tárlaton Szabó T. Anna és Mészöly Ágnes könyveihez készült képek is láthatók. A december 17-ig látogatható kiállítás a magyar gyermekkönyv-illusztráció egyik ismert alkotójának munkáiból ad válogatást.
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