Két nagy visszatérő és egy új bemutató: erre készül az Operettszínház
Két korábbi sikerdarab is visszatér a Budapesti Operettszínház színpadára 2027 elején: januárban Huszka Jenő Lili bárónő című operettjét, februárban pedig Szörényi Levente és Bródy János rockoperáját, az István, a királyt tűzi műsorra a teátrum. Mindkét produkció csak korlátozott számú alkalommal lesz látható. A következő év első hónapjaiban új bemutatóval, gálaestekkel és egy rockmusical koncertváltozatával is várják a közönséget.
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