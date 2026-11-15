Öt díjjal tarolt Rosalía a Latin Grammy-gálán – mindenkit maga mögé utasított

A flamencótól a világhírig

Rosalía pályafutása különösen figyelemre méltó, hiszen a hagyományos spanyol flamenco világából indulva vált a nemzetközi popzene egyik legismertebb előadójává. A katalán származású énekesnő 2018-ban megjelent El Mal Querer című albumával került a nemzetközi figyelem középpontjába. A lemezen a flamenco hagyományos elemeit elektronikus hangzással és kortárs popzenei megoldásokkal ötvözte. A 2022-es Motomami már merészebb zenei irányt képviselt. Rosalía a reggaeton, a latin pop és a kísérleti elektronikus zene elemeivel dolgozott, miközben egyre nagyobb nemzetközi közönséget ért el. A Lux újabb fordulatot jelentett a pályáján. Az énekesnő ezúttal a korábbiaknál összetettebb, nagyzenekari elemeket is felhasználó hangzás felé fordult. A lemez műfajok közötti átjárása jól mutatja azt az alkotói szabadságot, amely Rosalía pályafutását kezdettől jellemzi.

Nem csak Rosalía ünnepelhetett

A 27. Latin Grammy-gálán az argentin Milo J is a legnagyobb nyertesek közé került. A mindössze húszéves előadó Niño című szerzeménye az év felvétele lett, emellett a legjobb folkzenei albumért járó díjat is megszerezte. A kolumbiai Karol G a Tropicoqueta című lemezével a legjobb urbánus zenei album kategóriában győzött, míg az év legjobb új előadójának Aria Vegát választották.

Az ünnepségen a latin zene nagy alakjairól is megemlékeztek. Külön produkcióval tisztelegtek a februárban elhunyt salsa-legenda, Willie Colón előtt, és megünnepelték a mexikói dalszerző, José Alfredo Jiménez születésének századik évfordulóját is. Daddy Yankee, a reggaeton egyik legismertebb alakja az év személyisége elismerésben részesült.

A Latin Recording Academy hivatalos eredménylistája szerint Rosalía öt személyes díja mellett a Lux hangmérnöki munkáját is elismerték, így az albumhoz összesen hat kitüntetés kapcsolódott.

Rosalía az est végén már háromszoros győztesként tekinthetett vissza az év albuma kategóriára. A Las Vegas-i díjátadó ismét megmutatta, hogy az énekesnő a flamencótól a kísérleti popzenéig több műfajban is képes megszólítani a közönséget, miközben a legújabb lemezével a latin zenei élet egyik legrangosabb elismerését is megszerezte.