Borítókép: Schmidt Mária történész (Fotó: Csudai Sándor)
Schmidt Mária: Hétmillió forintos állami támogatás után panaszkodik mellőzöttségére drMáriás
Élesen bírálta drMáriást legújabb Facebook-bejegyzésében Schmidt Mária. A történész szerint a hatvanadik születésnapját ünneplő képzőművész annak ellenére állítja magáról, hogy az elmúlt 16 évben mellőzték, hogy számos kiállításon szerepelhetett, és jubileumi projektjére hétmillió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól.
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