Schmidt Mária: Akik szerint a saját zászlójuk használata probléma, nem maradhatnak fenn sokáig
A történész is reagált a hírre, miszerint a német szövetségi parlament épülete előtt a német zászlót letépve palesztin zászlót feszítettek ki. Schmidt Mária szerint ha Németországban nem hagyják abba az öngyűlöletnek és a morális felsőbbrendűségnek ezt a visszataszító keverékét, akkor soha nem lesznek méltók saját örökségükhöz.
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