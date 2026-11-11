Gyászol a filmvilág: meghalt a keményöklű Mike Hammer megformálója
Nyolcvanöt éves korában, november 10-én meghalt az amerikai színész, akit a legtöbben a keményöklű magándetektív, Mike Hammer megformálójaként ismerhettek. Stacy Keach lengyelországi otthonában hunyt el, hosszan tartó szívbetegség és szívelégtelenség következtében – közölte felesége a Varietyvel. Keach a színpadon Shakespeare hőseit alakította, Ernest Hemingway megformálásáért Golden Globe-díjat kapott, és élete utolsó éveiben is aktívan dolgozott.
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