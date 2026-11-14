Tovább adtak Darth Vader eredeti fegyverén, megdőlt az eddigi Star Wars-rekord
Minden korábbi Star Wars-relikvia árverési rekordját megdöntötte Darth Vader ikonikus fénykardja, amelyért csaknem 4,9 millió dollárt, vagyis mintegy 1,6 milliárd forintot fizetett az új tulajdonosa. A fegyvert A Birodalom visszavágban és A Jedi visszatérben is láthatták a rajongók.
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