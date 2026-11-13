Veszprémben egy dél-koreai dobos mutatja meg, mit lehetne újragondolni a jazzben
Mi történik, ha a jazz szabadsága találkozik a koreai zenei hagyományokkal? November 20-án a veszprémi Hangvillában ad koncertet a nemzetközileg elismert dél-koreai dobos és zeneszerző, Suh Soojin Coloris Triója. Az est különleges zenei utazást ígér: három kivételes muzsikus, akik úgy játszanak együtt, mintha egyetlen lélegzetre mozognának.
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