A Netflix és az Oscar együtt tett azért, hogy ezt az országot soha többé ne tudjuk kiverni a fejünkből

A kilencvenes évek végén a koreai kultúra új lendületet kapott („hallyu”), miután a demokratizálódással megszűntek a korábbi cenzurális korlátok, és felnőtt egy új generáció, amely bátran nyúlt politikai, társadalmi és morális kérdésekhez, a koreai mozi pedig 2003-ra a világ élvonalába került: ekkor mutatták be Kim Ki-duk instant filmklasszikusát, a Tavasz, nyár, ősz, tél… és tavaszt, és Park Chan-wooktól az Oldboyt. Utóbbi groteszk stílusával, narratív és gondolati sokszínűségével elnyerte a zsűri nagydíját Cannes-ban (Kim Ki-duk csak később írt történelmet, amikor Piéta című filmjéért megkapta az Arany Oroszlánt Velencében, és ezzel első alkalommal nyert fődíjat dél-koreai film egy A kategóriás fesztiválon).

Oldboy Forrás: TMDb

Park Chan-wook Hollywoodban is megmutatta magát a Hitchcockot idéző Vonzásokkal és a Robert Downey Jr.-t többszörösen felvonultató A szimpatizáns című sorozattal, de emlékezetesebb filmjei továbbra is inkább hazájában készültek, mint a Szomjúság című misztikus horror, A szobalány című erotikus thriller vagy A titokzatos nő című whodunnit, amivel 2022-ben a legjobb rendezőnek járó díjat is hazavihette Cannes-ból.

A koreai mozi az elmúlt húsz évben már rendszeres szereplője az A kategóriás fesztiváloknak (lásd még például Lee Chang-dong filmjeit, mint a Rejtett napfény vagy a Gyújtogatók), de a csúcspontot egyértelműen Bong Joon Ho Élősködők című mozija jelentette, amely 2020-ban négy Oscar-díjat is nyert (köztük a legjobb film és a legjobb rendezés díját), és ezzel az első nem angol nyelvű filmként tudott győzni a legjobb film Oscar-versenyében. Bong már korábban is kipróbálta magát Hollywoodban, és a Snowpiercer – Túlélők viadala ugyan nem aratott osztatlan sikert (legalábbis Amerikában, Dél-Koreában kilencmil­lióan is kíváncsiak voltak a Chris Evans főszereplésével készült sci-fi-akciófilmre), de csakhamar kultstátust szerzett.

Élősködők Forrás: TMDb

Később teljes egészében a Net­­flix finanszírozta az Okja című alkotását, ami az első streamingfilmek között szállt versenybe nagy díjakért (a cannes-i versenyszekcióban mutatkozott be akkor, amikor ez még közel sem volt olyan szokványos).

A streaming máskülönben az utóbbi években nagyban hozzájárult a dél-ko­reai filmek népszerűségéhez, a Nyerd meg az életed című sorozat például máig is a legtöbbet nézett tartalom a Netflixen.

Bong első munkája friss Oscar-díjasként egy nagy költségvetésű blockbuster lett az idén, és bár a Robert Pattinson főszereplésével készült Mickey 17 sem hagyott igazán mély nyomot a pénztáraknál, a klónozással kacérkodó sci-fi-komédia is egy műfaji filmbe oltott igazi szerzői darab.