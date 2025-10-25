dél-koreai szórakoztatóipardél-koreai filmfilmipar

A Netflix és az Oscar együtt tett azért, hogy ezt az országot soha többé ne tudjuk kiverni a fejünkből

A Corvin moziban október végén immár 18. alkalommal rendezték meg a koreai filmfesztivált, amely idén is csaknem harminc dél-koreai filmet kínált az érdeklődőknek. Ennek apropóján igyekszünk egy rövid kitekintést adni arról, hogy az elmúlt húsz-harminc évben miként került a koreai filmipar a világ fősodrába úgy, hogy megőrizte nemzeti sajátossá­gait: a műfaji sokszínűséget, a morális kérdések és a társadalmi jelenségek iránti érzékenységet, az erős vizuális nyelvet és a groteszk humort.

Dani Áron
2025. 10. 25. 6:14
A Vonat Busanba sok filmítész szerint a 21. század legjobb zombis filmje.
A Vonat Busanba sok filmítész szerint a 21. század legjobb zombis filmje. Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kilencvenes évek végén a koreai kultúra új lendületet kapott („hallyu”), miután a demokratizálódással megszűntek a korábbi cenzurális korlátok, és felnőtt egy új generáció, amely bátran nyúlt politikai, társadalmi és morális kérdésekhez, a koreai mozi pedig 2003-ra a világ élvonalába került: ekkor mutatták be Kim Ki-duk instant filmklasszikusát, a Tavasz, nyár, ősz, tél… és tavaszt, és Park Chan-wooktól az Oldboyt. Utóbbi groteszk stílusával, narratív és gondolati sokszínűségével elnyerte a zsűri nagydíját Cannes-ban (Kim Ki-duk csak később írt történelmet, amikor Piéta című filmjéért megkapta az Arany Oroszlánt Velencében, és ezzel első alkalommal nyert fődíjat dél-koreai film egy A kategóriás fesztiválon).

Oldboy Forrás: TMDb

Park Chan-wook Hollywoodban is megmutatta magát a Hitchcockot idéző Vonzásokkal és a Robert Downey Jr.-t többszörösen felvonultató A szimpatizáns című sorozattal, de emlékezetesebb filmjei továbbra is inkább hazájában készültek, mint a Szomjúság című misztikus horror, A szobalány című erotikus thriller vagy A titokzatos nő című whodunnit, amivel 2022-ben a legjobb rendezőnek járó díjat is hazavihette Cannes-ból.

A koreai mozi az elmúlt húsz évben már rendszeres szereplője az A kategóriás fesztiváloknak (lásd még például Lee Chang-dong filmjeit, mint a Rejtett napfény vagy a Gyújtogatók), de a csúcspontot egyértelműen Bong Joon Ho Élősködők című mozija jelentette, amely 2020-ban négy Oscar-díjat is nyert (köztük a legjobb film és a legjobb rendezés díját), és ezzel az első nem angol nyelvű filmként tudott győzni a legjobb film Oscar-versenyében. Bong már korábban is kipróbálta magát Hollywoodban, és a Snowpiercer – Túlélők viadala ugyan nem aratott osztatlan sikert (legalábbis Amerikában, Dél-Koreában kilencmil­lióan is kíváncsiak voltak a Chris Evans főszereplésével készült sci-fi-akciófilmre), de csakhamar kultstátust szerzett. 

Élősködők Forrás: TMDb

Később teljes egészében a Net­­flix finanszírozta az Okja című alkotását, ami az első streamingfilmek között szállt versenybe nagy díjakért (a cannes-i versenyszekcióban mutatkozott be akkor, amikor ez még közel sem volt olyan szokványos). 

A streaming máskülönben az utóbbi években nagyban hozzájárult a dél-ko­reai filmek népszerűségéhez, a Nyerd meg az életed című sorozat például máig is a legtöbbet nézett tartalom a Netflixen.

Bong első munkája friss Oscar-díjasként egy nagy költségvetésű blockbuster lett az idén, és bár a Robert Pattinson főszereplésével készült Mickey 17 sem hagyott igazán mély nyomot a pénztáraknál, a klónozással kacérkodó sci-fi-komédia is egy műfaji filmbe oltott igazi szerzői darab.

A jó, a rossz és a furcsa
A jó, a rossz és a furcsa Forrás: TMDb

A koreai műfaji filmesek közül kiemelkedő továbbá Kim Jee-woon munkássága (A jó, a rossz és a furcsa, Keserédes élet, Két nővér) is, aki szintén próbálkozott Hollywooddal, szintén mérsékelt sikerrel (a westernelemekkel gazdagon átszőtt 2013-as Erőnek erejével nem kiemelkedő, de érdekes darab Arnold Schwarzenegger filmográfiá­jában). 2016-ban Cannes-ban debütált a Vonat Busanba – Zombiexpressz című mozi is, amely a dél-koreaiak egyik nagy erősségét demonstrálja, miszerint a legjobb zombifilmek már régóta tőlük érkeznek, Hollywood nem tud lépést tartani azzal az explicitással és eredeti ötletkavalkáddal, ami ezeket a filmeket jellemzi (lásd még Peninsula – Holtak szigete, vagy a ­Mindannyian halottak vagyunk és a Paraziták: A szürkeség című sorozatokat szintén a Netflixen). Ugyanez igaz a gengszterfilmek tekintetében is, Dél-Koreában sorra készülnek az emlékezetes darabok, de talán ezek közül is kiemelkedik a 2019-es A gengszter, a zsaru és az ördög.

 A gengszter, a zsaru és az ördög Forrás: TMDb

Korea pedig nemzetközi sztárok tekintetében is egyre előrébb tör (Steven Yeun, Kim Min-hee stb.), Nemes Jeles László például Lee Byung-huntól vehette át az Oscar-szobrot, Youn Yuh-jung pedig pár éve, 74 évesen nyert Oscar-díjat a Minari: A családom története című filmben nyújtott alakításáért, ami bár látszólag dél-koreai film – hiszen középpontjában egy dél-koreai család beilleszkedése áll az amerikai társadalomba –, a film rendezője, Lee Isaac Chung már maga is Amerikában született.

Erős koreai hátterű a már Amerikában szocializálódott Kogonada (Columbus, Búcsú Yangtól) és az Oscar-jelölt Celine Song (Előző életek) is, akik származásuk mellett szintén a visszafogott, érzékeny szerzőiségükkel tűntek ki a hollywoodi fősodorból. Idén mindketten hollywoodi szuperprodukciók élén csempészték bele saját szerzőiségüket az amerikai fősodorba (Mágikus, merész, meseszép utazás, Többesélyes szerelem).

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekPerintfalvi Rita

Perintfalvi Rita megtörte a csendet, mindent bevallott, nincs több titok

Csépányi Balázs avatarja

Végre megtudtuk az igazságot!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu