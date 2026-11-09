Kaliforniai melankólia Budapesten: 11 év után visszatér a The Neighbourhood

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Tizenegy év után tér vissza Magyarországra a The Neighbourhood: a kaliforniai alternatív rockzenekar 2027. június 28-án a Budapest Parkban ad koncertet a The Wourld Tour II elnevezésű világturnéja keretében. A zenekar új albumával és olyan slágerekkel érkezik, mint a Sweater Weather, a Daddy Issues és a Softcore.

Ménes Márta
2026. 11. 09. 18:16
Kaliforniai melankólia Budapesten: 11 év után visszatér a The Neighbourhood
A The Neighbourhood újra Budapesten Fotó: Julien Galan

Ötéves szünet után 2025-ben jelent meg a tizenöt dalból álló (((((ultraSOUND))))) című albumuk. A lemez a Warner Recordsnál látott napvilágot, és a zenekar visszatérésének fontos állomása lett: a kiadó közlése szerint a dalok összesen már 393 millió globális lejátszást értek el. Az album a korábbi hangzásvilágot viszi tovább, ugyanakkor új irányokat is keres. A Private című dal a megjelenést követően az alternatív rádiós listákon is előrelépett.

A közlemény szerint a lemez kötött határidők és lemezkiadói nyomás nélkül készült: az öt zenész elsősorban azért állt újra össze, mert 

ismét élvezni akarta a közös alkotást. 

A változás a zenekar vizuális arculatán is megjelent. A korábban tudatosan mellőzött szürke szín is helyet kapott a fekete-fehér világ mellett, amely Jesse Rutherford értelmezésében az élet összetettségét és az árnyalatok felismerését jelképezi.

A The Wourld Tour II 2027-ben Észak- és Dél-Amerikát, valamint Európát is érinti. A zenekar többek között a Pinkpop, a Release Athens, az Open’er és a Lollapalooza Berlin fesztiválon is fellép. A budapesti koncertre június 28-án kerül sor a Budapest Parkban.

 

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