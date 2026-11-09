Kaliforniai melankólia Budapesten: 11 év után visszatér a The Neighbourhood

Ötéves szünet után 2025-ben jelent meg a tizenöt dalból álló (((((ultraSOUND))))) című albumuk. A lemez a Warner Recordsnál látott napvilágot, és a zenekar visszatérésének fontos állomása lett: a kiadó közlése szerint a dalok összesen már 393 millió globális lejátszást értek el. Az album a korábbi hangzásvilágot viszi tovább, ugyanakkor új irányokat is keres. A Private című dal a megjelenést követően az alternatív rádiós listákon is előrelépett.

A közlemény szerint a lemez kötött határidők és lemezkiadói nyomás nélkül készült: az öt zenész elsősorban azért állt újra össze, mert

ismét élvezni akarta a közös alkotást.

A változás a zenekar vizuális arculatán is megjelent. A korábban tudatosan mellőzött szürke szín is helyet kapott a fekete-fehér világ mellett, amely Jesse Rutherford értelmezésében az élet összetettségét és az árnyalatok felismerését jelképezi.