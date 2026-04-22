Marilyn Manson és a Sex Pistols is elvándorol Budapest könnyűzenei oázisába

Világsztárok mellett a hazai is élvonal is fellép a megújult Budapest Parkban. Idén is számos világsztár, mások mellett Moby, A Perfect Circle, a Sex Pistols, valamint a hazai élvonal, például az Irie Maffia, a Carson Coma, az Ivan & The Parazol és Majka ad koncertet a csütörtökön nyíló Budapest Parkban, ahol a számos újdonság között a ParkLab zenei projekt is szerepel.

Dani Áron
2026. 04. 22. 17:48
Parov Stelar is fellép a Budapest Park színpadán. Forrás: Wikipedia
„Tizennégy éve dolgozunk azon, hogy minél nagyobb tömegeknek mutassuk meg a felszabadultságérzést, hogy milyen együtt örülni, amely most kiterjedt az egész országra” –  mondta Pálffy András, a Budapest Park alapítója a szerdai sajtótájékoztatón. A szórakozóhely idén a Sziget fesztivállal is szorosan együttműködik, önálló színpada lesz az augusztusi rendezvényen. A park idei, tizenötödik szezonjának újdonságai között Pálffy András beszámolt arról, hogy beindítják a ParkLabot, amely a Budapest Park társadalmi szerepvállalásának zenei ágát rendezi egyfajta programcsomagba. A ParkLab keretében a Balaton-felvidéken, Köveskálon létrejön egy zenei alkotóház kifejezetten a zenészeknek. Az oktatási programrészben egy-egy tantervi elemet próbálnak befogadhatóbb módon megmutatni a zenei színtér szereplőinek bevonásával – sorolta Pálffy András.

Charlie Puth a Budapest Parkban lép fel Fotó: Lindsay Ellary
Csütörtökön nyit a Budapest Park

A park programja csütörtökön az Irie Maffia koncertjével indul. A nyitó hétvégén pénteken a Vad Fruttik, szombaton pedig a Mirror Glimpse, azaz Krúbi és Beato duója játszik. Az idei külföldi sztárfellépők között találhatjuk mások mellett 

Rita Orát, az Empire of the Sunt, a Rise Againstet, Sean Pault, a Meute-ét, Rilés-t, a Sex Pistolsot Frank Carterrel kiegészülve, Parov Stelart, Mobyt, a Papa Roach-ot, Marilyn Mansont, Jason Derulót, LP-t, Zazt, Charlie Puth-ot, az Of Monsters And Ment, az Idlest, Mac De Marcót és A Perfect Circle-t.

„Moby a múlt hétvégén dupla Coachella-fellépésén debütált big band show-jával, ezt hozza el a parkba is. Zaz harmadik itteni koncertjét adja, a Sex Pistols feat. Frank Carter a punk 50. születésnapját ünneplő turné részeként érkezik. Története során először lép fel Magyarországon A Perfect Circle, Marilyn Manson pedig kilenc év után ad koncertet Magyarországon” – sorolta Biczó Andrea sajtókapcsolatokért felelős munkatárs.

Az idei hazai fellépőkről szólva Tűzkő Lili marketingvezető kiemelte, hogy jubilál a 10 éves Platon Karataev, valamint az egyaránt 15 éves Fran Palermo és Csaknekedkislány, két koncertet is ad a Bagossy Brothers Company, Hobo a Mesél az erdő című műsorával érkezik, de lesz például Csík Zenekar, Szabó Balázs Bandája, Besh o droM és Carson Coma is.

A sajtótájékoztatón MC Columbo az Irie Maffiából elmondta, hogy 15 éve ők adták a legelső koncertet a parkban; Csepregi Éva a Neoton Família új felállásáról számolt be, Beton.Hofi és Fullajtár Andrea pedig a Katona József Színházzal együttműködésben készülő, immár negyedik Csinibaba Táncdalfesztiválról beszélt, amelynek címe: a Rendszerváltás évei.

Mindig izgulok, amikor a megszokottól eltérő számokat kell előadnom, de a végére minden kitisztul

– fogalmazott Beton.Hofi. Fullajtár Andrea arról beszélt, hogy május 28-án a nyolcvanas-kilencvenes évek nagy slágerei lesznek hallhatók, köztük a KFT, az LGT, a Bonanza Banzai, a Neoton Família dalai.

Mint az eseményen elhangzott, a Budapest Parknak idén kiemelt partnere a 10 Millió Fa, Magyarország legnagyobb civil faültető közössége: az együttműködésben indított kampány célja, hogy minél több embert bevonjanak a környezettudatos gondolkodásba.

 

 

