Marilyn Manson és a Sex Pistols is elvándorol Budapest könnyűzenei oázisába

„Tizennégy éve dolgozunk azon, hogy minél nagyobb tömegeknek mutassuk meg a felszabadultságérzést, hogy milyen együtt örülni, amely most kiterjedt az egész országra” – mondta Pálffy András, a Budapest Park alapítója a szerdai sajtótájékoztatón. A szórakozóhely idén a Sziget fesztivállal is szorosan együttműködik, önálló színpada lesz az augusztusi rendezvényen. A park idei, tizenötödik szezonjának újdonságai között Pálffy András beszámolt arról, hogy beindítják a ParkLabot, amely a Budapest Park társadalmi szerepvállalásának zenei ágát rendezi egyfajta programcsomagba. A ParkLab keretében a Balaton-felvidéken, Köveskálon létrejön egy zenei alkotóház kifejezetten a zenészeknek. Az oktatási programrészben egy-egy tantervi elemet próbálnak befogadhatóbb módon megmutatni a zenei színtér szereplőinek bevonásával – sorolta Pálffy András.

Charlie Puth a Budapest Parkban lép fel Fotó: Lindsay Ellary

Csütörtökön nyit a Budapest Park

A park programja csütörtökön az Irie Maffia koncertjével indul. A nyitó hétvégén pénteken a Vad Fruttik, szombaton pedig a Mirror Glimpse, azaz Krúbi és Beato duója játszik. Az idei külföldi sztárfellépők között találhatjuk mások mellett

Rita Orát, az Empire of the Sunt, a Rise Againstet, Sean Pault, a Meute-ét, Rilés-t, a Sex Pistolsot Frank Carterrel kiegészülve, Parov Stelart, Mobyt, a Papa Roach-ot, Marilyn Mansont, Jason Derulót, LP-t, Zazt, Charlie Puth-ot, az Of Monsters And Ment, az Idlest, Mac De Marcót és A Perfect Circle-t.

„Moby a múlt hétvégén dupla Coachella-fellépésén debütált big band show-jával, ezt hozza el a parkba is. Zaz harmadik itteni koncertjét adja, a Sex Pistols feat. Frank Carter a punk 50. születésnapját ünneplő turné részeként érkezik. Története során először lép fel Magyarországon A Perfect Circle, Marilyn Manson pedig kilenc év után ad koncertet Magyarországon” – sorolta Biczó Andrea sajtókapcsolatokért felelős munkatárs.

Az idei hazai fellépőkről szólva Tűzkő Lili marketingvezető kiemelte, hogy jubilál a 10 éves Platon Karataev, valamint az egyaránt 15 éves Fran Palermo és Csaknekedkislány, két koncertet is ad a Bagossy Brothers Company, Hobo a Mesél az erdő című műsorával érkezik, de lesz például Csík Zenekar, Szabó Balázs Bandája, Besh o droM és Carson Coma is.

A sajtótájékoztatón MC Columbo az Irie Maffiából elmondta, hogy 15 éve ők adták a legelső koncertet a parkban; Csepregi Éva a Neoton Família új felállásáról számolt be, Beton.Hofi és Fullajtár Andrea pedig a Katona József Színházzal együttműködésben készülő, immár negyedik Csinibaba Táncdalfesztiválról beszélt, amelynek címe: a Rendszerváltás évei.

Mindig izgulok, amikor a megszokottól eltérő számokat kell előadnom, de a végére minden kitisztul

– fogalmazott Beton.Hofi. Fullajtár Andrea arról beszélt, hogy május 28-án a nyolcvanas-kilencvenes évek nagy slágerei lesznek hallhatók, köztük a KFT, az LGT, a Bonanza Banzai, a Neoton Família dalai.