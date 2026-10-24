Az ETO és a DVSC is nyert, az Újpest ismét gólképtelen maradt

Aztán Krpic kis híján gólt is szerzett a gólpassza mellé, Szappanos bravúrral a keresztlécre tolta a labdát. Újabb gól nem született, a címvédő ETO pontszámban utolérte az éllovas, de a fordulóban csak vasárnap játszó Puskás Akadémiát, az Újpest egymás után kapott ki 1-0-ra az NB I-es tabella első két helyezettjétől.

Dobogón a DVSC

A győri Kulenovic nem az első futballista volt, aki a 11. fordulóban szerezte meg az első NB I-es gólját, a DVSC-ből honfitársa, Blaz Boskovic ünnepelhetett hasonló mérföldkövet. A Debrecen végül 2-0-ra nyert Kispesten, a győzelmet a hajrában Dénes Vilmos biztosította be. A DVSC győzelmével átmenetileg fellépett a dobogóra, de a forduló végére, vasárnap még lecsúszhat onnan.