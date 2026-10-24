Az ETO és a DVSC is nyert, az Újpest ismét gólképtelen maradt

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A labdarúgó NB I 11. fordulójában a címvédő ETO FC az Újpestet fogadta. A bosnyák támadó, Luka Kulenovic góljával 1-0-ra nyert az ETO, ezzel tapad a Puskás Akadémiára. A forduló nyitómeccsén a DVSC nyert Kispesten, ezzel átmenetileg fellépett a dobogóra.

Koczó Dávid
2026. 10. 24. 18:57
Miljan Krpic ezúttal gólpasszal segítette az ETO FC-t, az NB I címvédője nyert az Újpest ellen Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté

Aztán Krpic kis híján gólt is szerzett a gólpassza mellé, Szappanos bravúrral a keresztlécre tolta a labdát. Újabb gól nem született, a címvédő ETO pontszámban utolérte az éllovas, de a fordulóban csak vasárnap játszó Puskás Akadémiát, az Újpest egymás után kapott ki 1-0-ra az NB I-es tabella első két helyezettjétől.

Dobogón a DVSC

A győri Kulenovic nem az első futballista volt, aki a 11. fordulóban szerezte meg az első NB I-es gólját, a DVSC-ből honfitársa, Blaz Boskovic ünnepelhetett hasonló mérföldkövet. A Debrecen végül 2-0-ra nyert Kispesten, a győzelmet a hajrában Dénes Vilmos biztosította be. A DVSC győzelmével átmenetileg fellépett a dobogóra, de a forduló végére, vasárnap még lecsúszhat onnan.

Labdarúgó NB I, 11. forduló

Szombat

  • Kispest–DVSC 0-2
  • ETO FC–Újpest 1-0
  • ZTE–Kisvárda 19.30

Vasárnap

 

Labdarúgó NB IETO FCÚjpest FCDVSCSzóljon hozzá!

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