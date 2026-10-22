Szeptemberben ő lett a hónap akadémistája. Bátyja, a húszéves Umathum Ádám az NB I mostani évadában a bajnoki címvédő ETO FC alapembere lett, ő idén nyáron igazolt Győrbe.
Az MLSZ hónapokra eltiltotta az ETO magyar játékosát azért, amit a válogatottnál csinált
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága szerdán este az ETO FC egyik játékosának több hónapra szóló büntetését is bejelentette. A 15 éves Umathum Roland a magyar U16-os válogatott Litvánia elleni mérkőzésén mutatott be súlyos sportszerűtlenséget.
Az eset a lenti videón 2:12:06-tól megtekinthető:
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