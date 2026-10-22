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Az MLSZ hónapokra eltiltotta az ETO magyar játékosát azért, amit a válogatottnál csinált

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A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága szerdán este az ETO FC egyik játékosának több hónapra szóló büntetését is bejelentette. A 15 éves Umathum Roland a magyar U16-os válogatott Litvánia elleni mérkőzésén mutatott be súlyos sportszerűtlenséget.

Wiszt Péter
2026. 10. 22. 12:06
Umathum Roland szeptemberben az ETO akadémiájának legjobb játékosa volt Forrás: ETO FC

Szeptemberben ő lett a hónap akadémistája. Bátyja, a húszéves Umathum Ádám az NB I mostani évadában a bajnoki címvédő ETO FC alapembere lett, ő idén nyáron igazolt Győrbe.

Az eset a lenti videón 2:12:06-tól megtekinthető:

 

magyar válogatottUmathum ÁdámU16-os válogatottETO FCSzóljon hozzá!

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