A listavezető Puskás Akadémia Újpesten is győzött

Nyíregyházán nyert a Honvéd

A Kispest-Honvéd egygólos mérkőzésen győzött a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó NB I tizedik fordulójának szombati játéknapján. Az eseménytelen első negyedóra után kezdtek csak el felpörögni a csapatok, bár ez igazán csak a Nyíregyháza támadójátékára vonatkozott. A hazaiak többször is veszélyes helyzetet alakítottak ki a kispestiek kapujának környékén, de egyetlen alkalmat leszámítva - amikor Hadzikic bravúrral hárított - a befejezések nem voltak pontosak.

A fordulást követően sem változott a játék képe, a Nyíregyháza támadott többet, míg a fővárosi gárda a biztos védekezésre épített. A 74. percben szinte a semmiből előnybe került a Kispest, miután a csereként pályára lépett Gyurcsó elrobogott a bal oldalon, és egy másik padról érkezett, Kántor közelről befejezte az akciót.

A hajrában szinte végig egykapuzott a hazai csapat, a Honvéd védelme azonban állta a sarat, ez pedig három pontot ért az együttesnek.

Labdarúgó NB I. 10. forduló: Újpest–Puskás Akadémia 0-1, Paks–Győr 1-2 és Nyíregyháza–Kispest 0-1.