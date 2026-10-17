A listavezető Puskás Akadémia Újpesten is győzött

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Három mérkőzést játszottak le szombaton a labdarúgó NB I-ben. Az Újpest hazai pályán fogadta a listavezető Puskás Akadémiát. A felcsúti csapat igazolva, hogy miért áll az NB I első helyén, 1-0-ra diadalmaskodott. A bajnok Győr 2-1-re nyert a Paks ellen a tolnai városban, míg a kiesési rangadón a Honvéd a Nyíregyháza otthonában győzött 1-0-ra.

Lantos Gábor
2026. 10. 17. 21:26
A Puskás Akadémia Újpesten is nyerni tudott Forrás: Facebook

Nyíregyházán nyert a Honvéd

A Kispest-Honvéd egygólos mérkőzésen győzött a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó NB I tizedik fordulójának szombati játéknapján. Az eseménytelen első negyedóra után kezdtek csak el felpörögni a csapatok, bár ez igazán csak a Nyíregyháza támadójátékára vonatkozott. A hazaiak többször is veszélyes helyzetet alakítottak ki a kispestiek kapujának környékén, de egyetlen alkalmat leszámítva - amikor Hadzikic bravúrral hárított - a befejezések nem voltak pontosak.

A fordulást követően sem változott a játék képe, a Nyíregyháza támadott többet, míg a fővárosi gárda a biztos védekezésre épített. A 74. percben szinte a semmiből előnybe került a Kispest, miután a csereként pályára lépett Gyurcsó elrobogott a bal oldalon, és egy másik padról érkezett, Kántor közelről befejezte az akciót.

A hajrában szinte végig egykapuzott a hazai csapat, a Honvéd védelme azonban állta a sarat, ez pedig három pontot ért az együttesnek.

Labdarúgó NB I. 10. forduló: Újpest–Puskás Akadémia 0-1, Paks–Győr 1-2 és Nyíregyháza–Kispest 0-1.

 

NB IÚjpestPuskás AkadémiaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czirják Imre
idezojelekMagyar Péter

Csak a héten két ígéretét szegte meg a Tisza

Czirják Imre avatarja

Kellemetlen, de lesznek még be nem tartott ígéretek.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu