Hogyan lehet megértetni a Fradi játékosaival, hogy az NB I is fontos, nem csak az Európa-liga?
A Ferencváros labdarúgócsapata tíz nemzetközi kupameccséből nyolcat nyert meg idén nyáron és ősszel az Európa-ligában. Ez a Fradi részéről fantasztikus teljesítmény. Ugyanakkor a magyar bajnokságban nem megy ennyire jól a játék a budapesti zöld-fehéreknek. Miért? Ennek próbáltunk utána járni a Rapid sport adásában.
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