A kézilabdadöntőn látott csalás is hatással volt a forradalom kirobbanására

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1956-ban a magyar nagypályás férfikézilabda-bajnokság félbeszakadt, a kispályás ligában pedig utólag két győztest is hirdettek. Utóbbiban ugyanakkor 1956. október 21-én lejátszották a bajnokságot lezáró döntőt a Vörös Meteor és a Budapesti Kinizsi között. A finálé után látott események meghatározták a két nappal később, október 23-án történteket is.

Wiszt Péter
2026. 10. 23. 5:00
Az FTC férfikézilabda-csapata 1956-ban szerezte meg máig egyetlen magyar bajnoki címét Forrás: Fradi.hu
A 2021-ben elhunyt Som Ferenc főszereplője volt a finálénak
A 2021-ben elhunyt Som Ferenc főszereplője volt a finálénak. Forrás: Fradi.hu

Elek Gyula szemével

Elek Gyula az Elektromosból másnap, 1956. október 22-én igazolt át a Kinizsibe, így a döntőt ő is a nézőtérről figyelte.

– Már csak néhány másodperc volt hátra, amikor a Fradi játékosai a Meteor térfelén elvesztették a labdát, indultak visszafelé, amikor mögöttük a Meteor nagy vagány, de jó szemű edzője, Karaffa Béla szó szerint belökte a pályára szabálytalanul a hetedik mezőnyjátékosát, aki átvette a labdát, és megszerezte a Meteor 11. gólját. Ez elvben a bajnokság megnyerését jelentette. Csakhogy elszabadult a pokol! A szurkolók kiabálni, fenyegetőzni kezdtek, az emberek egymással veszekedtek. S bár tettlegességet nem fedeztem fel, a szokatlanul nagy szurkolótábor felborította a vörös drapériával letakart asztalt, és a csillogó aranyérmek a porba hullottak. Díjátadásról már szó sem lehetett – nyilatkozta egykor lapunknak a Fradi későbbi legendája, a mostani csarnok névadója. – Az októberi mérkőzésen én csak szurkolóként szorítottam jövendő társaimnak, nem sejtve, hogy sohasem fogom magamra ölteni a Kinizsi piros-fehér mezét. 1956. december végén ugyanis, a Ferencvárosi Torna Club zöld-fehér mezében szerepeltem először a TF csarnokában rendezett négyes tornán.

Som Ferenc így élte meg 1956. október 23-át

– Amikor megtudtuk, hogy hét napon belül újra kell játszani a meccset, örültünk, beszélgettünk, ettünk-ittunk. Egyszer csak marha nagy zajt hallottunk kívülről, akkor már jött a nagy tömeg végig a Sztálin úton, kifelé a Hősök tere felé, a Sztálin-szobor irányába – mondta korábban Som Ferenc a napra pontosan hetven évvel ezelőtt, az ÉDOSZ Sztálin úti kultúrházában átélt eseményekről.

Végül 1957 tavaszán úgy döntöttek, hogy aranyérmet senki nem kap, ugyanakkor mindkét csapatot bajnoknak nyilvánították. 1957-ben nem mellesleg már hivatalosabb körülmények között a Vörös Meteor lett az első, az FTC pedig a második a bajnokságban. Azóta viszont egyik együttes sem tudta megnyerni az első osztályt.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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