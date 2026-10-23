A kézilabdadöntőn látott csalás is hatással volt a forradalom kirobbanására

Elek Gyula szemével

Elek Gyula az Elektromosból másnap, 1956. október 22-én igazolt át a Kinizsibe, így a döntőt ő is a nézőtérről figyelte.

– Már csak néhány másodperc volt hátra, amikor a Fradi játékosai a Meteor térfelén elvesztették a labdát, indultak visszafelé, amikor mögöttük a Meteor nagy vagány, de jó szemű edzője, Karaffa Béla szó szerint belökte a pályára szabálytalanul a hetedik mezőnyjátékosát, aki átvette a labdát, és megszerezte a Meteor 11. gólját. Ez elvben a bajnokság megnyerését jelentette. Csakhogy elszabadult a pokol! A szurkolók kiabálni, fenyegetőzni kezdtek, az emberek egymással veszekedtek. S bár tettlegességet nem fedeztem fel, a szokatlanul nagy szurkolótábor felborította a vörös drapériával letakart asztalt, és a csillogó aranyérmek a porba hullottak. Díjátadásról már szó sem lehetett – nyilatkozta egykor lapunknak a Fradi későbbi legendája, a mostani csarnok névadója. – Az októberi mérkőzésen én csak szurkolóként szorítottam jövendő társaimnak, nem sejtve, hogy sohasem fogom magamra ölteni a Kinizsi piros-fehér mezét. 1956. december végén ugyanis, a Ferencvárosi Torna Club zöld-fehér mezében szerepeltem először a TF csarnokában rendezett négyes tornán.