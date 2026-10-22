Soha nem látott fotók és megrázó történetek: így emlékezik az ország 1956-ra

A főváros 1956-os történetéhez a könyvtári gyűjtemények is új adalékokkal szolgálnak. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének digitális archívuma az évfordulóra

csaknem 250 korabeli dokumentummal bővült.

A Budapest Elektronikus Archívumban fényképek, röplapok és sajtótermékek segítségével lehet felidézni a forradalom napjait. A gyűjtemény jelentős részét Bihary Ferenc 73 felvételből álló hagyatéka, valamint Gricic Márta és férje 118 fényképe alkotja. A képeket nem hivatásos fotósok, hanem a történelmi eseményeket személyesen átélő budapestiek készítették. Nemcsak a harcok és a rommá lőtt utcák láthatók rajtuk, hanem az is, hogyan éltek a főváros lakói a forradalom napjaiban.

A digitális anyagok a Budapest Elektronikus Archívumban böngészhetők.

Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény

A válogatáshoz kapcsolódóan Város remények és romok között címmel fotóplakát-kiállítás is nyílt a FSZEK Központi Könyvtárának átriumában. A tárlat november 4-ig látogatható.

Személyes sorsok a forradalom árnyékában

Az 1956-os forradalom története nem korlátozódik Budapestre. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum október 23-án élő történelmi jelenetekkel, tematikus sétával és családi programokkal mutatja be, hogyan élték meg a vidéki közösségek a forradalmat és az azt követő megtorlásokat. A megelevenített történetek között Déry Sári színésznő kitelepítésének története is szerepel. A vidék forradalma című tematikus séta Gyöngyöstől Márianosztráig vezet, és olyan eseményeket idéz fel, amelyek kevésbé ismertek a szélesebb közönség előtt. A múzeum különböző tájegységeiben berendezett minikiállítások a tüntetések, a menekülés és a szabadság reményének történeteit mutatják be. A gyerekeket korabeli játékok, kézműves-foglalkozások és interaktív programok várják.

A Fiumei úti sírkertben a Nemzeti Örökség Intézete diáknapot szervez. Az iskolás csoportok előadásokon, filmvetítéseken és interaktív foglalkozásokon ismerhetik meg a forradalmárok és a civil áldozatok történetét, az Államvédelmi Hatóság működését, valamint a megtorlások időszakát. Október 22-én este 19 és 23 óra között fényfestés, hat helyszínen megvilágított síremlékek és korabeli hangfelvételek idézik fel az 1956-os eseményeket. A helyszín különös jelentőséggel bír: a sírkert 21-es parcellájában a forradalom hősi halottai és áldozatai nyugszanak.