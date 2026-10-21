Elaltatta, benzinnel mérgezte, végül szíven szúrta áldozatát a mocskos forradalmár: a kommunisák koholt vádakkal végeztek Tóth Ilonával?
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára készült az Ilona, Győri Márk egész estés true crime dokumentumfilmje, amely Tóth Ilona medika máig vitatott perét dolgozza fel. A dramatizált alkotás a történelmi dokumentumokat, a korabeli filmfelvételeket és a szakértői megszólalásokat játékfilmes megoldásokkal ötvözi, hogy egy új generáció számára is átélhetővé tegye a forradalom utáni megtorlások történetét. A film országos televíziós premierje október 23-án, 21 órakor lesz a Dunán.
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