70 évvel később egy kamera szolgáltat igazságot Tóth Ilonának, az 1956-os terror halálraítélt áldozatának

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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára egy újabb hétköznapi hősről készült egész estés játékfilm, pontosabban true crime dokumentumfilm. Miközben az Ilona megőrzi a dokumentarista törekvést, közelebb hozza a forradalmat azok számára is, akiknek ez talán már csak poros történelmi tananyag.

Dani Áron
2026. 10. 23. 7:00
Győri Márk filmjében Szilvási Anna karaktere ked nyomozásba a Tóth Ilona-per ügyében.
Győri Márk filmjében Szilvási Anna karaktere ked nyomozásba a Tóth Ilona-per ügyében. Forrás: Budamount Film

Az Ilona nyitányában a per egyik kulcsfigurája, Szentgáli István ÁVH-s főhadnagy szokatlan dologra lesz figyelmes, miközben emberei épp egy holttestet ásnak elő: az egyik oszlop mögött egy fiatal diáklány bujkál, egy házi kamerával igyekszik lencsevégre kapni a történéseket. Szentgáli fenyegető tekintete csak egy pillanatra találkozik a kamerával, mielőtt visszafordul az embereihez, a néző pedig zavart értetlenséggel próbálja összerakni a látottakat, mielőtt a jelenben nem találja magát, és a háttérből beszűrődik a televízió hangja: Virág elvtárs épp összekeverte az ítéletet a vallomással, „Ejnye az az álmatlan éjszaka…”

Amit látunk, nem anakronizmus, nem időutazás, de még csak nem is egy szürreális álomjelenet, mint inkább művészi játék az idővel és a valóság rétegeivel, ami találóan reflektál Tóth Ilona ellentmondásos emlékezetére és a kamerák csalóka jelenlétére. 

Amikor Szentgáli arca a kamerába réved, egy röpke pillanatra mintha kiesne a saját idejéből: mi, a nézők, több évtized távlatából próbáljuk felfedni az igazságot, és megítélni a hozzá hasonló figurák személyét. Hétköznapi emberekét, mint Szentgáli István vagy Tóth Ilona, akik a történelem folyásából kiemelve egyszerre válnak többé és kevesebbé is, hősökké és gonosztevőkké, hús-vér emberekből már-már legendákká.

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Az Ilona a későbbiekben is több alkalommal érzékelteti, hogyan hat egymásra múlt és jelen. 1956 romos utcaképei többször is átcsúsznak a ma látható, helyreállított állapotukba, a Tóth Ilona-per filmhíradós felvételeinek mozzanatait is játékfilmes közbeszúrások színesítik, egybefolyik a kamera által rögzített dokumentum és az elképzelt valóság, ahogy egy alkalommal a jegyzőkönyvben lejegyzett történések sem csak fiktív flashback jelenetekben, hanem egy táncórai gyakorlás révén elevenednek meg.

 A történet nagyobbik részében viszont a nyitányban látott kamerás diáklányt (Szilvási Anna alakításában, aki máskülönben táncművész) követjük, ahogy a Tóth Ilona-perről szóló szakdolgozatához gyűjt anyagot. 

Interjúalanyai között akad történész kutató, film- és sajtótörténész, igazságügyi szakértő, rendőrségi nyomozó, kriminálpszichológus, családfakutató és bíró is – a film szakdolgozatírós fiktív keretében ezek a szereplők természetesen mind saját magukat alakítják, ami valamivel izgalmasabb megoldás a dokumentumfilmekben megszokott beszélő fejeknél, még ha eleinte szokatlan is. Ám ahogy a főszereplővel együtt mi is egyre mélyebbre merülünk az ügy részleteiben, egyre világosabbá válik, miért fontos ’56 még ma is, akár egy huszonévesnek: mert a múlt fájdalmai, titkai ott dolgoznak bennünk egészen addig, míg rájuk nem nézünk. És vannak, akik ehhez kamerát használnak.

Az Ilona TV-premierje okbtóber 23-án, péntek este 21 órakor lesz a Duna Televízión.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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