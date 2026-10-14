Rajtol a magyar futball illúzióligája

A magyar csapatokra visszatérve: a Puskás Akadémia állt a legközelebb a főtáblához. Ugyanebben a 2024–25-ös kiírásban jutottak el a playoffig, ahol az olasz Fiorentina csak úgy verte ki őket, hogy az első, firenzei mérkőzés 3-3-as döntetlenjét egy felcsúti 1-1 követte, majd a tizenegyeseket az olaszok rúgták jobban. A Puskás ugyanakkor nem a selejtező első, hanem a második körében kapcsolódott be a Kl-küz­delmekbe, azaz ha ki is üti a Fiorentinát, csak három kört ment volna sikeresen (arról nem is beszélve, hogy a második selejtezőfordulóban az ukrán Dnyipro ellen játék nélkül jutott tovább).

Gibraltár? Andorra? Ne már!

A magyaroknak sokkal inkább az fájhat, amikor olyan országok csapatai jelennek meg a Konferencialiga főtábláján (alapszakaszában), amelyek – elvileg – sokkal gyengébb szintet képviselnek a mi országunk labdarúgásánál. Ránk nézve akár szégyennek is nevezhetnénk, hogy 2026 őszén a gibraltári Lincoln Red Imps együttese hat meccset vívhat az alapszakaszban. A Lincoln Gibraltár bajnokaként az első BL-selejtezőkörben a máltai Florit verte ki, majd a szerb Crvena zvezda és a ciprusi Omonia Nicosia ellen már nem termett számukra babér a BL-, illetve az El-selejtezőben. Így kerültek át a Konferencialiga playoffjába, ahol az északír Larne ellen hazai pályán 2-0-ra kikaptak, míg idegenben – hosszabbítást követően – 3-0-ra nyertek.

Gibraltár azonban nem most és nem ezzel a szerepléssel ünnepli a Konferencialiga-debütálást, mert a Lincoln 2021-ben is ott volt az alapszakaszban, majd a 2025–26-os kiírásban szintén, ahol csaknem túlélték a sorozat ligafázisát.

A lengyel Lech Poznan és a cseh Sigma Olomouc ellen hazai pályán nyerni tudtak, ezzel pedig a 26. helyen zárták az alapszakaszt, miközben a 24. hely még továbblépést jelentett volna nekik.