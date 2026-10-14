Rajtol a magyar futball illúzióligája

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A 2021-22-es idényben elindított UEFA Konferencialiga – ha csak a sorozat végjátékát nézzük – egyetlen pillanatig sem töltötte be azt a szerepét, amiről eredetileg szónokoltak az Európai Labdarúgó-szövetség illetékesei. Az eddig lejátszott öt döntőben háromszor angol, egyszer olasz győzelem született, a kakukktojás a görög Olimpiakosz 2023-as végső diadala. Ami az igazi futballtörpéket illeti, ők ebben a kupában azért olykor megmutatják magukat a főtáblán. A magyarok? Nekünk a Kl-ben eljutni az őszi alapszakaszba csak egyszer sikerült, ám a Fradi ezt szívesen elfelejtené. Körkép a Konferencialiga csütörtöki rajtja előtt.

Lantos Gábor
2026. 10. 14. 5:20
A Noah nyolc gólt kapott Londonban a Chelsea csapatától Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP

A magyar csapatokra visszatérve: a Puskás Akadémia állt a legközelebb a főtáblához. Ugyanebben a 2024–25-ös kiírásban jutottak el a playoffig, ahol az olasz Fiorentina csak úgy verte ki őket, hogy az első, firenzei mérkőzés 3-3-as döntetlenjét egy felcsúti 1-1 követte, majd a tizenegyeseket az olaszok rúgták jobban. A Puskás ugyanakkor nem a selejtező első, hanem a második körében kapcsolódott be a Kl-küz­delmekbe, azaz ha ki is üti a Fiorentinát, csak három kört ment volna sikeresen (arról nem is beszélve, hogy a második selejtezőfordulóban az ukrán Dnyipro ellen játék nélkül jutott tovább).

Gibraltár? Andorra? Ne már!

A magyaroknak sokkal inkább az fájhat, amikor olyan országok csapatai jelennek meg a Konferencialiga főtábláján (alapszakaszában), amelyek – elvileg – sokkal gyengébb szintet képviselnek a mi országunk labdarúgásánál. Ránk nézve akár szégyennek is nevezhetnénk, hogy 2026 őszén a gibraltári Lincoln Red Imps együttese hat meccset vívhat az alapszakaszban. A Lincoln Gibraltár bajnokaként az első BL-selejtezőkörben a máltai Florit verte ki, majd a szerb Crvena zvezda és a ciprusi Omonia Nicosia ellen már nem termett számukra babér a BL-, illetve az El-selejtezőben. Így kerültek át a Konferencialiga playoffjába, ahol az északír Larne ellen hazai pályán 2-0-ra kikaptak, míg idegenben – hosszabbítást követően – 3-0-ra nyertek. 

Gibraltár azonban nem most és nem ezzel a szerepléssel ünnepli a Konferencialiga-debütálást, mert a Lincoln 2021-ben is ott volt az alapszakaszban, majd a 2025–26-os kiírásban szintén, ahol csaknem túlélték a sorozat ligafázisát.

A lengyel Lech Poznan és a cseh Sigma Olomouc ellen hazai pályán nyerni tudtak, ezzel pedig a 26. helyen zárták az alapszakaszt, miközben a 24. hely még továbblépést jelentett volna nekik.

San Marino? Majdnem sikerült

De mit mondjon a magyar futballon harcedzett újságíró akkor, amikor ránéz a Konferencialiga 2026–27-es, azaz idei sorozatára, és ott meglátja az andorrai Inter Escaldes csapatának a nevét? Andorra bajnoka szintén a BL-selejtezőből indulva esett át a Kl-kvalifikációba, a playoffban a koszovói Dritát kellett eltakarítania az útból. A sorsolás pedig úgy hozta, hogy ez a kis andorrai csapat a spanyol Getafe ellen is megmérkőzhet – idegenben – az alapszakasz 5. fordulójában. A Konferencialiga tehát továbbra is a magyar futball illúzióligája marad. 2025 nyarán San Marino bajnoka, a Virtus is egészen közel állt a történelmi bravúrhoz, azaz az alapszakaszba jutáshoz. Ha azt írjuk, hogy San Marino futballtörpéje a Kl-selejtező második körében a moldáv Zimbru Kisinyovot búcsúztatta, akkor azért elgondolkodik az ember.

Players of KF Drita prepare to start the UEFA Conference League play-off match between Inter Club d'Escaldes and KF Drita at New FAF Stadium in Encamp, on August 27, 2026. (Photo by Walter Cunha/NurPhoto) (Photo by Walter Cunha / NurPhoto via AFP)
Az andorrai Inter Escaldes csapata is ott lesz a KL-főtáblán - Fotó: WALTER CUNHA / NurPhoto

Hogy melyik lesz a Fradi után az a magyar csapat, amelynek sikerül az áttörés, és alanyi jogon, azaz a Konferencialiga selejtezőjén átrágva magát eljut a főtáblára, azt ma még nem lehet tudni. Mindenesetre, amikor idén ősszel a gibraltári és az andorrai futball egy-egy reprezentánsát nézzük majd a Kl alapszakaszában, akár a kést is megforgathatnánk a saját szívünkben. 

 

UEFA KonferencialigaGibraltárAndorraSzóljon hozzá!

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