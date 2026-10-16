Magyar hőse volt a holland csapat Európa-liga meccsének
Csütörtökön este a holland AZ Alkmaar labdarúgócsapata 2-1-re legyőzte az izraeli Hapoel Beer Sheva együttesét a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A holland csapat egyik legjobb teljesítményét a 19 éves Kovács Bendegúz nyújtotta, aki 76 percen át volt a pályán és – többek között – tizenegyest harcolt ki. Kovács pályafutása során most először kezdett a holland csapatban európai kupameccsen.
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