Magyar hőse volt a holland csapat Európa-liga meccsének

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Csütörtökön este a holland AZ Alkmaar labdarúgócsapata 2-1-re legyőzte az izraeli Hapoel Beer Sheva együttesét a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A holland csapat egyik legjobb teljesítményét a 19 éves Kovács Bendegúz nyújtotta, aki 76 percen át volt a pályán és – többek között – tizenegyest harcolt ki. Kovács pályafutása során most először kezdett a holland csapatban európai kupameccsen.

Lantos Gábor
2026. 10. 16. 6:16
Kovács Bendegúz nagyszerű formában játszik Hollandiában Fotó: ED VAN DE POL Forrás: NurPhoto
Kovács BendegúzAZ AlkmaarHapoel Beer ShevaSzóljon hozzá!

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