Ahol a nagy pénz is kis futball

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Azon kevés magyar futballszurkoló közé tartoztam, aki október 5-én nem a nagyszombati Ukrajna–Magyarország (1-2) Nemzetek Ligája-találkozót izgulta végig, hanem közben egy másik mérkőzést nézett. A helyszín a vaduzi Rheinpark Stadion volt, az összecsapást pedig az NL negyedik fordulójának szabadnaposai játszották: Liechtenstein válogatottja Gibraltár csapatát fogadta az Alpokban. Különleges körülmények közt.

Wiszt Péter
2026. 10. 21. 5:00
Dárdai Pál sem tudott gólt szerezni Liechtensteinben 1999-ben Fotó: Keystone via AFP/Arno Balzarini
A vaduzi Rheinpark Stadionban Gibraltár lépett pályára Liechtenstein ellen
A vaduzi Rheinpark Stadionban Gibraltár lépett pályára Liechtenstein ellen. Forrás: Instagram.com/gibraltar_fa

A Puskás Arénában ma nehéz elképzelni ötvenezer szurkolónál kevesebbet érdeklő eseményt, de az ezer alatti nézőszámon sem érdemes gúnyolódni: 2003. novemberében a magyar–észt (0-1) találkozót 457-en látták az Üllői úton, ahhoz képest több mint kétszeres volt a létszám a Rheinpark Stadionban. Jelentős részük az interneten keresztül vette a belépőjét, a legolcsóbb felnőttjegy is átszámítva tízezer forint feletti összegbe került. A kapott egyoldalas dokumentum legalább színes és minden lényeges információval ellátott. Pár tucatnyi drukker kedvéért kezdés előtt egy órával az egyik pénztárt is megnyitották, így minden érdeklődő bejuthatott.

Csend és pontatlanság Gibraltár ellen

No nem túl hamar: noha a biztonságiak már bő három órával a kezdőrúgás előtt gyülekeztek a sarokban – merthogy a lelátó négy oldalából csupán egyet nyitottak meg a nézőknek –, szigorúan kivárták a 19.45-ös időpontot a beengedés megkezdésével. Így legalább volt idő megfigyelni az ifjúsági csapat edzésének végét a szomszédos, kiváló minőségű műfüves edzőpályán, amelyen vadonatúj labdákkal passzolgattak egymással a fiatalok. Nem tagadom, irigység fogott el a körülmények miatt. A játékot látva már kevésbé, 

a támadásvezetésekbe nem ritkán becsúszott hibákért Magyarországon az NB III-ban is hamar kispadra ültetnék a futballistákat.

Aztán a Gibraltár elleni felnőttmérkőzésen is hasonlót éreztem. A hátul passzolgatás egészen jól ment, de amint előre kellett volna juttatni a labdát, az átadás vagy az átvétel rendre pontatlan volt. Pedig a bemelegítésnél még voltak bravúros megmozdulások, a csapattársak is lelkesen tapsoltak meg egy-egy látványos cselt vagy lövést, és leginkább a 18 éves Alessandro Lo Russo bombagóljait. Mondhatnánk: ellenfél nélkül könnyű.

A hercegség szurkolói szűk két éve egyetlen gólnak sem örülhettek odahaza, és ebben az időszakban mindig vereség után kellett távozniuk az arénából. Nem volt ez másképp ezen a hétfőn sem. Igaz, ezt a hangulatból nehéz lett volna leszűrni, szurkolás ugyanis egyáltalán nem volt, egy-egy szabadrúgásnál vagy helyzet(ecské)nél lehetett csak hallani szórványos tapsolást. Még a himnusz után is nagyobb volt a „hangzavar”, mint bármikor a találkozó alatt. Pedig többek közt a Bayern München helyi szurkolói klubjának több tagja is a nézőtéren ült.

Vendégmezt osztottak, hazait nem

A mosdó és a büfé is modern a szűk harminc éve épült stadionban, a néhány vendégszurkoló egyike mindkét gólnál épp utóbbitól sétált vissza a helyére, hogy ott ünnepelhessen a tízéves fiával. A gyermek boldogan lobogtatta a gibraltári zászlót Arsenal-mezben, így nem volt váratlan, amikor a lefújás után az Ágyúsok gibraltári játékosa neki adta a mezét. 

James Scanlon több csapattársa is elajándékozta a szerelését a pálya mellett összegyűlt – akár liechtensteini – fiataloknak, a hazaiak közül senki nem tett így, utóbbi láthatóan többeknél csalódást okozott kifelé menet. 

A kijutás egyébként olyan gyorsan ment, mint egy ekkora stadionból máshol talán soha – a parkolóba, majd onnan az útra is.

Novemberben Azerbajdzsánt fogadja ugyanitt, majd Litvániába látogat a hercegség válogatottja, amely akármilyen eredményt is ér el, a megszűnő D ligából biztosan feljut a C divízióba. A körülmények alapján ott is könnyedén helytállhatna a csapat. A jelenleg mutatott játékot és a szurkolói támogatás hiányát látva már aligha.

 

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