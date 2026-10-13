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Ismét lecsapott az UEFA, újabb mérkőzésről kell lemondaniuk a magyar szurkolóknak

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A magyar labdarúgó-válogatott novemberben Grúzia ellen, idegenben folytatja idei Nemzetek Ligája-szereplését, a találkozón azonban az UEFA döntése értelmében nem lehetnek magyar szurkolók a lelátón. Az MLSZ-nek 28 millió forintos büntetést is fizetnie kell, az UEFA a múlt heti Ukrajna–Magyarország NL-meccsen tapasztalt rasszista, illetve diszkriminatív magatartás, illetve további vétségek miatt sújtott le.

Forrás: MLSZ2026. 10. 13. 19:44
A magyar szurkolók Ukrajna elleni viselkedésében talált kivetnivalót az UEFA Fotó: AFP/Joe Klamar

 

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