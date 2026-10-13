Ismét lecsapott az UEFA, újabb mérkőzésről kell lemondaniuk a magyar szurkolóknak
A magyar labdarúgó-válogatott novemberben Grúzia ellen, idegenben folytatja idei Nemzetek Ligája-szereplését, a találkozón azonban az UEFA döntése értelmében nem lehetnek magyar szurkolók a lelátón. Az MLSZ-nek 28 millió forintos büntetést is fizetnie kell, az UEFA a múlt heti Ukrajna–Magyarország NL-meccsen tapasztalt rasszista, illetve diszkriminatív magatartás, illetve további vétségek miatt sújtott le.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en