Katasztrófa: Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is reagált, az UEFA a FIFA-hoz fordul

Szoboszlai Dominik is nyilatkozott, már az NL-sorozat első meccse után:

– Nem vagyok döntési pozícióban, de személy szerint nem tetszik ez a lebonyolítási rend – fogalmazott világosan a magyar válogatott csapatkapitánya.

Az UEFA a FIFA-nak panaszkodik

Kritikából akadt még bőven, az UEFA zárt ajtók mögött értékelte ki az elmúlt két hetet, a nemzeti szervezetek egyik képviselője a katasztrófa szót használta a hosszú válogatott szünetre. Az európai szövetség továbbítja a visszajelzéseket a FIFA-nak, amely azonban 2030-ig így rögzítette a válogatott ablakot, azaz jövőre például ugyanebben az időszakban négy Eb-selejtező vár majd szűk két hét alatt a magyar válogatottra is.