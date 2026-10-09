Katasztrófa: Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is reagált, az UEFA a FIFA-hoz fordul

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az európai válogatottak többsége az elmúlt két hétben négy NL-mérkőzést vívott, a magyar csapatra is ennyi várt a válogatott szünet alatt. Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is kifejezte, hogy ez így sok, s az UEFA-egyeztetés alapján szinte mindenki egyetért velük. Azerbajdzsán a kakukktojás, a FIFA ötlete volt a hosszabb válogatott szünet.

Koczó Dávid
2026. 10. 09. 21:02
Szoboszlai Dominik és Marco Rossi sem érti, miért kell négy meccset lejátszani egyetlen válogatottak számára fenntartott ablakban Fotó: AFP/Paul Faith

Szoboszlai Dominik is nyilatkozott, már az NL-sorozat első meccse után:

– Nem vagyok döntési pozícióban, de személy szerint nem tetszik ez a lebonyolítási rend – fogalmazott világosan a magyar válogatott csapatkapitánya.

Az UEFA a FIFA-nak panaszkodik

Kritikából akadt még bőven, az UEFA zárt ajtók mögött értékelte ki az elmúlt két hetet, a nemzeti szervezetek egyik képviselője a katasztrófa szót használta a hosszú válogatott szünetre. Az európai szövetség továbbítja a visszajelzéseket a FIFA-nak, amely azonban 2030-ig így rögzítette a válogatott ablakot, azaz jövőre például ugyanebben az időszakban négy Eb-selejtező vár majd szűk két hét alatt a magyar válogatottra is.

Nem sokon múlt, hogy egyhangú legyen az ellenkezés, az UEFA-tagállamok közül egyedül Azerbajdzsán támogatta az új rendszert.

 

Nemzetek LigájaFIFAMarco RossiSzoboszlai DominikErling HaalandSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekkormány

IMF a spájzban

Gajdics Ottó avatarja

Mit ad isten, már a spájzban van ismét az IMF is a maga országvesztő ajánlásaival.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu