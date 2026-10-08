Görögországban rácáfoltak Marco Rossira, ezt írják Varga Barnabás helyzetéről

A friss hírek azért is érdekesek, mert a görög sajtóban néhány nappal korábban még az október 20-i, Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést tartották a visszatérés lehetséges időpontjának. A Sahtar elleni jövő heti meccs tehát annál is gyorsabb felépülést jelentene.

Marco Rossi novemberben már számíthat Varga Barnabás játékára?

A magyar válogatott szempontjából különösen fontos lenne, hogy a csatár mielőbb bevethető legyen. Varga hiánya az elmúlt négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen is érezhető volt, hiszen Rossi elveszítette azt a klasszikus középcsatárt, akire nemcsak a befejezéseknél, hanem a felívelt labdák megtartásában és a támadások felépítésében is sokat számít.

A magyar csapat négy forduló után hét ponttal a csoport második helyén áll, és novemberben két újabb fontos találkozó vár rá az NL-hajrában. November 14-én Georgia vendége lesz Tbilisziben, három nappal később pedig Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában.

Ha Varga valóban pályára léphet már a jövő szerdai BL-mérkőzésen, a novemberi válogatott összetartásig egy teljes hónapja maradna arra, hogy fokozatosan visszanyerje a formáját. Így ha a görögök értesülése beigazolódik, Rossi akár már a jövő héten megnyugodhat: egyik legfontosabb támadója jóval a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt visszatérhet.