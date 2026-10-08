Rendkívüli

Brutális adósságot halmozott fel az EU, súlyos szabálytalanságokat találtak az uniós pénzeknél is

Görögországban rácáfoltak Marco Rossira, ezt írják Varga Barnabás helyzetéről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Marco Rossi néhány nappal ezelőtt még attól tartott, hogy Varga Barnabás a magyar labdarúgó-válogatott novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseire sem épül fel, Görögországból azonban ennél jóval biztatóbb hírek érkeztek. Az AEK Athén magyar támadójának rehabilitációja a várakozásoknál kedvezőbben alakulhat, és a görögországi értesülések szerint akár már a jövő heti, Sahtar Donyeck elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen visszatérhet a pályára. Varga Barnabás így Marco Rossi rendelkezésére is állhat a Nemzetek Ligája-hajrában.

Szalay Attila
2026. 10. 08. 8:32
Varga Barnabás miatt aggódik Marco Rossi Fotó: MENELAOS MYRILLAS Forrás: SOOC

A friss hírek azért is érdekesek, mert a görög sajtóban néhány nappal korábban még az október 20-i, Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést tartották a visszatérés lehetséges időpontjának. A Sahtar elleni jövő heti meccs tehát annál is gyorsabb felépülést jelentene.

Marco Rossi novemberben már számíthat Varga Barnabás játékára?

A magyar válogatott szempontjából különösen fontos lenne, hogy a csatár mielőbb bevethető legyen. Varga hiánya az elmúlt négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen is érezhető volt, hiszen Rossi elveszítette azt a klasszikus középcsatárt, akire nemcsak a befejezéseknél, hanem a felívelt labdák megtartásában és a támadások felépítésében is sokat számít.

A magyar csapat négy forduló után hét ponttal a csoport második helyén áll, és novemberben két újabb fontos találkozó vár rá az NL-hajrában. November 14-én Georgia vendége lesz Tbilisziben, három nappal később pedig Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában.

Ha Varga valóban pályára léphet már a jövő szerdai BL-mérkőzésen, a novemberi válogatott összetartásig egy teljes hónapja maradna arra, hogy fokozatosan visszanyerje a formáját. Így ha a görögök értesülése beigazolódik, Rossi akár már a jövő héten megnyugodhat: egyik legfontosabb támadója jóval a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt visszatérhet.

Varga Barnabásmagyar labdarúgó–válogatottMarco RossiSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekolimpia

Nosztalgia

Pilhál György avatarja

Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu