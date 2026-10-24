A Liverpool védője kárpótolta a beteg kislányt, aki gólöröm közben dermedt le mellette
Emlékezetes napokon van túl a Fairclough család. A tagjai a Liverpool labdarúgócsapatának Villarreal elleni Bajnokok Ligája-fordítását az egyik kapu mögött állva izgulhatták végig, ráadásul Ronald Araújo a gólja után ki is szaladt hozzájuk. Az akkori ünneplésből kimaradt a hirtelen ledermedt kislány, Paisley, aki pénteken kárpótlásul ellátogatott a Vörösök edzőközpontjába, és ott megölelhette az uruguayi védőt.
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