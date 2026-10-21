Gulácsi Pétert bírálja a spanyol sajtó a Liverpool góljai miatt, keserű volt a visszatérés

Gulácsi Péter 13 év után tért vissza az Anfieldre

A magyar kapusnak különleges jelentősége volt a liverpooli fellépésnek. Gulácsi 2008 és 2013 között a Liverpool játékosa volt, ám a felnőttcsapatban egyetlen tétmérkőzésen sem szerepelt. Az angol klub hivatalos honlapja a Villarreal elleni találkozó felvezetéseként emlékeztetett rá, hogy összesen 51 alkalommal ült a Liverpool kispadján, de egyszer sem kapott lehetőséget a bizonyításra.

Azóta hosszú utat járt be: az RB Salzburg után az RB Leipzig meghatározó kapusává vált, majd 2026 nyarán a Villarrealhoz szerződött. Így 36 évesen, immár a spanyol klub játékosaként léphetett pályára korábbi csapata stadionjában. Most először: bár korábban lipcsei színekben háromszor is védett a Liverpool ellen a BL-ben (mindannyiszor vesztes csapat tagjaként), egyszer sem az Anfielden, ahol így most debütált.