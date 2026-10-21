Liverpoolban már felszólítják a szurkolókat: ideje Florian Wirtz mögé állni!

A baszk edző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elárulta, hogy a Villarreal létszámfölényt alakított ki a pálya közepén, amire a Liverpoolnak reagálnia kellett. A változtatásokkal sikerült stabilizálniuk a középpályát, és hatékonyabban támogathatták a széleken játszó futballistákat.

Iraola ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Wirtz nem a gyenge formája miatt kezdett a kispadon. A német az előző tíz napban rengeteget játszott, és az edző nem akarta kockáztatni, hogy ő is Szoboszlai sorsára jutva megsérüljön a túlterhelés miatt.

A Liverpool végül Mac Allister második góljával átvette a vezetést, majd három perccel később Wirtz is betalált. A német gólja végül győzelmet ért, mivel a Villarreal a hajrában még szépített.

A tavaly nyáron 125 millió euróért megvett Wirtz ugyanakkor támadó középpályásként még mindig nem elég hatékony: a Villarreal ellen az idénybeli első gólját szerezte, ami mellett tíz meccsen három gólpassza van. Noha helyzeteket szép számmal alakít ki a meccseken, a szurkolók számára nem elég látványos a teljesítménye.