A másik magyar játékos, Vitális Milán a 83. percben állt be, így mindössze néhány percet tölthetett a pályán. Az SDNA nem is osztályozta a középpályást, mert ehhez túl keveset játszott.
Varga Barnabás is megkapta a magáét Görögországban a Manchester City elleni KO miatt
Varga Barnabás már a szünetben elhagyta a pályát a Manchester City ellen 5-1-re elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az AEK Athén magyar válogatott csatára gyenge osztályzatot és kritikát kapott a görög sajtóban, Marko Nikolics vezetőedző pedig azt kifogásolta, hogy csapata túlságosan tisztelte az ellenfelét. Varga Barnabás mellett Vitális Milán is pályára lépett a manchesteri találkozón.
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