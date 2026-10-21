Varga Barnabás is megkapta a magáét Görögországban a Manchester City elleni KO miatt

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Varga Barnabás már a szünetben elhagyta a pályát a Manchester City ellen 5-1-re elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az AEK Athén magyar válogatott csatára gyenge osztályzatot és kritikát kapott a görög sajtóban, Marko Nikolics vezetőedző pedig azt kifogásolta, hogy csapata túlságosan tisztelte az ellenfelét. Varga Barnabás mellett Vitális Milán is pályára lépett a manchesteri találkozón.

Szalay Attila
2026. 10. 21. 6:57
Varga Barnabás a Manchester CIty ellen a BL-ben Forrás: Facebook / AEK Athén

A másik magyar játékos, Vitális Milán a 83. percben állt be, így mindössze néhány percet tölthetett a pályán. Az SDNA nem is osztályozta a középpályást, mert ehhez túl keveset játszott.

 

Varga BarnabásBajnokok LigájaManchester CityAEK AthénSzóljon hozzá!

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