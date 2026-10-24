A két forduló után négypontos Köbenhavn legközelebb a georgiai Iberiát fogadja a Kl alapszakaszában, addig hazájában éllovasként két bajnoki, valamint egy kupamérkőzés is vár Svensson együttesére.
Edzője méltatta a magyar tinédzsert, akit 50 millió eurós futballistához hasonlítottak
A Konferencialiga-főtáblán szereplő mindkét magyar labdarúgó pályára lépett az alapszakasz második fordulójában a dán Köbenhavn színeiben. Markgráf Ákos gólpasszt adott, Németh Hunor teljesítménye pedig a belgrádi mérkőzés után is téma volt. A tinédzsert edzője is méltatta, emellett pedig a dán televíziós kommentátor is belefoglalta a másnapi bocsánatkérésébe.
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