Edzője méltatta a magyar tinédzsert, akit 50 millió eurós futballistához hasonlítottak

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A Konferencialiga-főtáblán szereplő mindkét magyar labdarúgó pályára lépett az alapszakasz második fordulójában a dán Köbenhavn színeiben. Markgráf Ákos gólpasszt adott, Németh Hunor teljesítménye pedig a belgrádi mérkőzés után is téma volt. A tinédzsert edzője is méltatta, emellett pedig a dán televíziós kommentátor is belefoglalta a másnapi bocsánatkérésébe.

Wiszt Péter
2026. 10. 24. 6:37
Köbenhavn, Bo Svensson
Bo Svensson Németh Hunor játékát is kiemelte Forrás: Instagram.com/fc_kobenhavn

A két forduló után négypontos Köbenhavn legközelebb a georgiai Iberiát fogadja a Kl alapszakaszában, addig hazájában éllovasként két bajnoki, valamint egy kupamérkőzés is vár Svensson együttesére.

 

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Pilhál György
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