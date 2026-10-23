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Magyar futballistát magasztalnak Ausztriában, megállíthatatlan forgószélnek nevezték

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Két gólpasszal hívta fel magára a figyelmet Redzic Damir a Red Bull Salzburg csütörtök esti Európa-liga-mérkőzésén. Bár az osztrák együttes kétgólos előnyről végül csak 2-2-es döntetlent játszott a szlovén Celje otthonában, a magyar válogatott támadó teljesítményét valósággal ünnepli az osztrák sajtó. A Kronen Zeitung szerint Redzic az eddigi legjobb mérkőzését játszotta a Salzburgban, mag az egyik helyi lap egyenesen megállíthatatlan magyar forgószélnek nevezte őt.

Szalay Attila
2026. 10. 23. 10:56
Redzic Damir két gólpasszt adott az Európa-ligában Fotó: FRANZ WOLFGANG RAINER Forrás: APA-Images

Redzic Damir csalódott volt a lefújás után

A magyar támadó azonban érthetően nem lehetett elégedett a mérkőzés végén. Bár egyénileg kiemelkedően teljesített, csapata nem tudta megszerezni a három pontot. A Sky Sport Austria külön interjút készített Redziccel, amelynek már a címe is sokatmondó volt: „Redzic letörten a döntetlen után: Az ilyesmit ezen a szinten megbüntetik.”

A Salzburg vezetőedzője, Danny Röhl szintén nehezen emésztette meg az elszalasztott győzelmet. A klub hivatalos honlapján úgy fogalmazott, fájdalmas eredmény született, amelyből tanulniuk kell, és a jövőben okosabban kell kezelniük a mérkőzések hajráját.

Az osztrák csapat három forduló után négy ponttal a 21. helyen áll az Európa-liga alapszakaszában, amelyben a Fradi három győzelemmel, hibátlanul a negyedik jelenleg.

 

Ausztriamagyar labdarúgó–válogatottRedzic DamirRed Bull SalzburgSzóljon hozzá!

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