Magyar futballistát magasztalnak Ausztriában, megállíthatatlan forgószélnek nevezték

Redzic Damir csalódott volt a lefújás után

A magyar támadó azonban érthetően nem lehetett elégedett a mérkőzés végén. Bár egyénileg kiemelkedően teljesített, csapata nem tudta megszerezni a három pontot. A Sky Sport Austria külön interjút készített Redziccel, amelynek már a címe is sokatmondó volt: „Redzic letörten a döntetlen után: Az ilyesmit ezen a szinten megbüntetik.”

A Salzburg vezetőedzője, Danny Röhl szintén nehezen emésztette meg az elszalasztott győzelmet. A klub hivatalos honlapján úgy fogalmazott, fájdalmas eredmény született, amelyből tanulniuk kell, és a jövőben okosabban kell kezelniük a mérkőzések hajráját.

Az osztrák csapat három forduló után négy ponttal a 21. helyen áll az Európa-liga alapszakaszában, amelyben a Fradi három győzelemmel, hibátlanul a negyedik jelenleg.