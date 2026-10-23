Két Fradi-játékos is az európai elitben Haaland és Szalah mellett – Kubatov: Jól nézünk ki!

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Nemcsak csapatszinten, hanem egyénileg is remekül teljesítenek a Ferencváros labdarúgói az európai kupaporondon. A portugál Torreense elleni 4-1-es győzelem után már két Fradi-játékos is négy-négy gólban vállalt közvetlen szerepet az Európa-liga idei kiírásában. Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen ezzel olyan világsztárok társaságában szerepel az európai kupák legeredményesebb futballistái között, mint Erling Haaland vagy Mohamed Szalah.

Szalay Attila
2026. 10. 23. 8:12
Bamidele Yusuf a portugálok ellen is gólt szerzett Forrás: Mirkó István

A Fradi is a legjobbak között a hibátlan mérleggel

Háromból három győzelmével a Fradi is az európai elitben van. Az Európa-ligában a magyar csapaton kívül a Bayer Leverkusen, a Benfica, az Olimpiakosz és a Tóth Alexet sérülés miatt elveszítő Bournemouth áll még hibátlanul. A Bajnokok Ligájában a címvédő PSG mellett a Liverpool, a Real Madrid, az Aston Villa és a Betis 100 százalékos, a Konferencialigában pedig még csak két forduló ment le.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is reagált az FTC hibátlan teljesítményére.

Jól nézünk ki!

– írta ki a közösségi oldalára, megosztva az El-tabellát. A klubelnök egy videóban arról beszélt, hogy a Torreense ellen bejött Borbély Balázs edző jóslata, és a portugálok a hatvanadik percben elfáradtak, utána tudták megtörni őket. A zöld-fehérek november 5-én, az AC Milan otthonában folytatják az Európa-liga-szereplésüket.

 

Fradieurópa-ligaKristoffer ZachariassenSzóljon hozzá!

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