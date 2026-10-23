Két Fradi-játékos is az európai elitben Haaland és Szalah mellett – Kubatov: Jól nézünk ki!

A Fradi is a legjobbak között a hibátlan mérleggel

Háromból három győzelmével a Fradi is az európai elitben van. Az Európa-ligában a magyar csapaton kívül a Bayer Leverkusen, a Benfica, az Olimpiakosz és a Tóth Alexet sérülés miatt elveszítő Bournemouth áll még hibátlanul. A Bajnokok Ligájában a címvédő PSG mellett a Liverpool, a Real Madrid, az Aston Villa és a Betis 100 százalékos, a Konferencialigában pedig még csak két forduló ment le.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is reagált az FTC hibátlan teljesítményére.

Jól nézünk ki!

– írta ki a közösségi oldalára, megosztva az El-tabellát. A klubelnök egy videóban arról beszélt, hogy a Torreense ellen bejött Borbély Balázs edző jóslata, és a portugálok a hatvanadik percben elfáradtak, utána tudták megtörni őket. A zöld-fehérek november 5-én, az AC Milan otthonában folytatják az Európa-liga-szereplésüket.