Beszólt a Fradinak a portugál edző, szerinte nehéz volt kitalálni, melyik csapat másodosztályú

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hiába győzte le 4-1-re a Ferencváros a portugál Torreensét az Európa-ligában, a vendégek edzője szerint a végeredmény egyáltalán nem tükrözi a pályán történteket. Carlos Simoes úgy véli, csapata egyenrangú ellenfele volt a magyar bajnoknak, sőt a helyzetek számában is felülmúlta a Fradit. A portugál sajtóban is többen úgy értékelték, hogy a háromgólos különbség túlzó.

Szalay Attila
2026. 10. 23. 7:37
A Fradi a portugálok fölé nőtt Forrás: Mirkó István

A portugál sajtó szerint sem volt ekkora különbség

Simoes véleményével több portugál újságíró is egyetértett. Az Observador szerint a Ferencváros győzelme összességében megérdemelt volt, a 4-1-es végeredmény azonban nem adja vissza pontosan a játék képét. A portugálok az első félidőben kifejezetten versenyképesek voltak, és a második játékrészben is megpróbáltak egyenlíteni, mielőtt a hajrában végleg eldőlt a három pont sorsa.

A Fradi a 20. percben Dele Yusuf góljával szerzett vezetést, ám Manuel Pozo három perccel később látványos mozdulattal egyenlített. A második félidőben Mariano Gómez fejese ismét a magyar csapatot juttatta előnyhöz, majd a 80. percben Mohamed Diadié öngólja, a 89. percben pedig Lisztes Krisztián találata alakította ki a 4-1-es végeredményt.

Az Observador elismerte, hogy a Ferencváros a fordulás után egyre nagyobb nyomást gyakorolt ellenfelére, és különösen a széleken, illetve a pontrúgások után tudta érvényesíteni fölényét. Ugyanakkor a portugál lap is úgy látta, hogy a vendégek sokáig meccsben voltak.

A Ferencváros mindenesetre három forduló után százszázalékos teljesítménnyel áll az Európa-ligában, és már kilenc pontot gyűjtött.

 

Fradieurópa-ligaFerencváros FTCSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekforradalom

Nem Nagy Imréről szólt

Pilhál György avatarja

Rengeteg az elhallgatás, még több a félremagyarázás. Az áldozatok pedig már nem tudják megvédeni magukat, a szemtanúk is egyre fogyatkoznak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu