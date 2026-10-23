Beszólt a Fradinak a portugál edző, szerinte nehéz volt kitalálni, melyik csapat másodosztályú

A portugál sajtó szerint sem volt ekkora különbség

Simoes véleményével több portugál újságíró is egyetértett. Az Observador szerint a Ferencváros győzelme összességében megérdemelt volt, a 4-1-es végeredmény azonban nem adja vissza pontosan a játék képét. A portugálok az első félidőben kifejezetten versenyképesek voltak, és a második játékrészben is megpróbáltak egyenlíteni, mielőtt a hajrában végleg eldőlt a három pont sorsa.

A Fradi a 20. percben Dele Yusuf góljával szerzett vezetést, ám Manuel Pozo három perccel később látványos mozdulattal egyenlített. A második félidőben Mariano Gómez fejese ismét a magyar csapatot juttatta előnyhöz, majd a 80. percben Mohamed Diadié öngólja, a 89. percben pedig Lisztes Krisztián találata alakította ki a 4-1-es végeredményt.

Az Observador elismerte, hogy a Ferencváros a fordulás után egyre nagyobb nyomást gyakorolt ellenfelére, és különösen a széleken, illetve a pontrúgások után tudta érvényesíteni fölényét. Ugyanakkor a portugál lap is úgy látta, hogy a vendégek sokáig meccsben voltak.

A Ferencváros mindenesetre három forduló után százszázalékos teljesítménnyel áll az Európa-ligában, és már kilenc pontot gyűjtött.