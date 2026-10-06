A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint Magyarország jelezte az olimpiarendezési szándékát 2036-ra
Hivatalos közleményt adott ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, ebben az áll, hogy Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpia és Paralimpia megrendezésére. A magyar szándék mellett hat másik ország is érdeklődik a rendezés iránt. Budapest egyszer már elindult az olimpia rendezésének folyamatán, de aztán visszavonta pályázatát.
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