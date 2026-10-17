Yamalt is megsértették a spanyolok – a FIFA lecsapott, de a világbajnok nem hagyja magát

– Az eljárás során az RFEF mindvégig fenntartotta, hogy az incidensek tudomására jutásától kezdve azonnal, körültekintően és hatékonyan intézkedett. Emellett a meghozott intézkedések biztosították, hogy a rigmusok ne hangozzanak el újra, és a stadionban jelen lévő nézők maguk is kifejezzék nemtetszésüket az ilyen viselkedéssel szemben.

A szövetség teljes mértékben együttműködött az illetékes hatóságokkal a felelősök azonosítása érdekében

– nyilatkozta a spanyol szövetség egyik magas rangú tisztviselője, aki túl súlyosnak tartja a büntetést, mert szerinte hasonló szankciót súlyosabb esetekben, illetve korábbi fegyelmi vétségekkel járó ügyekben sem alkalmaztak automatikusan.

A Nemzetek Ligája mostani kiírásában már biztosan negyeddöntőbe jutó spanyol válogatott novemberben Csehországban, majd odahaza Anglia ellen lép pályára, így felkészülési mérkőzést legközelebb jövőre játszhat.