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Megint győztes gólt lőne a Fradinak az Európa-liga-ellenfél magyar játékosa

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A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában a Ferencváros a portugál Torreense csapatát fogadja, és a vendégek részéről az egyik legkülönlegesebb szerepben Stopira érezheti magát. A magyar állampolgársággal is rendelkező védő hat gólt szerzett már az FTC ellen pályafutása során.

Wiszt Péter
2026. 10. 22. 8:59
Stopira a Torreense csapatkapitánya Fotó: NurPhoto via AFP/Valter Gouveia

A Torreense a Transfermarkt adatai alapján az öt nagy európai topligán kívüli másodosztályok legértékesebb klubja, amely két forduló után három ponttal áll az Európa-liga alapszakaszában. Az eddig hibátlan Ferencváros stadionjában is bravúrra készül Luís Tralhao együttese csütörtökön 18.45-től.

 

labdarúgó Európa-ligaFerencvárosStopiraSzóljon hozzá!

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Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

A tiszásokból nem lesz­nek pesti srácok

Bánó Attila avatarja

Magyar Péterék a lyukas zászló lengetésével lényegében azt üzenik, hogy ők olyanok, mint a pesti srácok, akik bátran harcoltak a diktatúra ellen. Ez az „üzenet” azonban rettentően sántít.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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