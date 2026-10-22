A Torreense a Transfermarkt adatai alapján az öt nagy európai topligán kívüli másodosztályok legértékesebb klubja, amely két forduló után három ponttal áll az Európa-liga alapszakaszában. Az eddig hibátlan Ferencváros stadionjában is bravúrra készül Luís Tralhao együttese csütörtökön 18.45-től.
Megint győztes gólt lőne a Fradinak az Európa-liga-ellenfél magyar játékosa
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában a Ferencváros a portugál Torreense csapatát fogadja, és a vendégek részéről az egyik legkülönlegesebb szerepben Stopira érezheti magát. A magyar állampolgársággal is rendelkező védő hat gólt szerzett már az FTC ellen pályafutása során.
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