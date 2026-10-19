Szoboszlai sérülése után a Liverpool döntése Tóth Alex sorsát is befolyásolhatja

Tóth Alex számára is fontos lehet Alex Scott jövője

Alex Scott esetleges távozása nemcsak a Liverpool és Szoboszlai, hanem Tóth Alex szempontjából is érdekes fejlemény lenne. A Ferencvárostól januárban szerződtetett 20 éves magyar középpályás ebben az idényben egyelőre alig jut szóhoz a Premier League-ben, ahol mindössze két mérkőzésen, összesen 19 percet játszott. Marco Rose vezetőedző ráadásul Scott sérülése ellenére sem számol vele rendszeresen: a Chelsea ellen végig a kispadon ült, a Sunderland elleni vasárnapi bajnokin pedig már a mérkőzéskeretbe sem került be.

Scott távozásával ugyanakkor megüresedhetne egy hely a Bournemouth középpályáján, ami hosszabb távon Tóth számára is több játéklehetőséget jelenthetne. A Liverpool azonban egyelőre kivár az átigazolási piacon, miközben Szoboszlai sérülése miatt rövid távon mindenképpen megoldást kell találnia a középpályán keletkezett problémára.