Szoboszlai sérülése után a Liverpool döntése Tóth Alex sorsát is befolyásolhatja

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Szoboszlai Dominik sérülése miatt a Liverpoolnak újabb nehézséggel kell szembenéznie. Az angol sajtóban felvetődött, hogy Szoboszlai kiesése után a klub akár már januárban 100 millió fontért megveheti a Bournemouth középpályását, Alex Scottot, akit Andoni Iraola edző is jól ismer. Az esetleges átigazolás a magyar válogatott másik fontos játékosa, Tóth Alex helyzetére is hatással lehetne.

Szalay Attila
2026. 10. 19. 7:05
Szoboszlai megsérült Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP

Tóth Alex számára is fontos lehet Alex Scott jövője

Alex Scott esetleges távozása nemcsak a Liverpool és Szoboszlai, hanem Tóth Alex szempontjából is érdekes fejlemény lenne. A Ferencvárostól januárban szerződtetett 20 éves magyar középpályás ebben az idényben egyelőre alig jut szóhoz a Premier League-ben, ahol mindössze két mérkőzésen, összesen 19 percet játszott. Marco Rose vezetőedző ráadásul Scott sérülése ellenére sem számol vele rendszeresen: a Chelsea ellen végig a kispadon ült, a Sunderland elleni vasárnapi bajnokin pedig már a mérkőzéskeretbe sem került be.

Scott távozásával ugyanakkor megüresedhetne egy hely a Bournemouth középpályáján, ami hosszabb távon Tóth számára is több játéklehetőséget jelenthetne. A Liverpool azonban egyelőre kivár az átigazolási piacon, miközben Szoboszlai sérülése miatt rövid távon mindenképpen megoldást kell találnia a középpályán keletkezett problémára.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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