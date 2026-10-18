A találkozó után Rose értelemszerűen nem Tóth Alexszel volt elfoglalva, a múlt héten viszont nyilatkozott a húszéves középpályásról.
Tóth Alex nem volt a keretben – mi Marco Rose problémája vele?
A Bournemouth a Premier League 7. fordulójában hazai pályán 2-0-ra nyert a Sunderland ellen. A magyar válogatott középpályás, Tóth Alex viszont nem vehette ki a részét a sikerből, ezúttal még a kispadra sem nevezte Marco Rose. A nyáron kinevezett német edző első győzelmét szerezte meg a Premier League-ben, Tóth Alex személyes helyzete viszont ettől nem lett jobb.
– Örülök, hogy a válogatottnál játékperceket kapott. Beszélgettünk a helyzetéről, tetszik a hozzáállása, de intenzitásban és fizikalitásban még nem éri el ennek a ligának a szintjét – Rose szavai és az azóta hozott döntései aligha arra utalnak, hogy Tóth Alex helyzete a közeljövőben jelentősen változhat.
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