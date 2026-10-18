Tóth Alex nem volt a keretben – mi Marco Rose problémája vele?

– Örülök, hogy a válogatottnál játékperceket kapott. Beszélgettünk a helyzetéről, tetszik a hozzáállása, de intenzitásban és fizikalitásban még nem éri el ennek a ligának a szintjét – Rose szavai és az azóta hozott döntései aligha arra utalnak, hogy Tóth Alex helyzete a közeljövőben jelentősen változhat.