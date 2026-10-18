Tóth Alex nem volt a keretben – mi Marco Rose problémája vele?

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A Bournemouth a Premier League 7. fordulójában hazai pályán 2-0-ra nyert a Sunderland ellen. A magyar válogatott középpályás, Tóth Alex viszont nem vehette ki a részét a sikerből, ezúttal még a kispadra sem nevezte Marco Rose. A nyáron kinevezett német edző első győzelmét szerezte meg a Premier League-ben, Tóth Alex személyes helyzete viszont ettől nem lett jobb.

Koczó Dávid
2026. 10. 18. 19:06
Tóth Alex alig-alig kap lehetőséget a Bournemouth új edzőjétől, Marco Rose a Sunderland ellen a meccskeretbe sem nevezte Fotó: AFP/Adrian Dennis

A találkozó után Rose értelemszerűen nem Tóth Alexszel volt elfoglalva, a múlt héten viszont nyilatkozott a húszéves középpályásról.

– Örülök, hogy a válogatottnál játékperceket kapott. Beszélgettünk a helyzetéről, tetszik a hozzáállása, de intenzitásban és fizikalitásban még nem éri el ennek a ligának a szintjét – Rose szavai és az azóta hozott döntései aligha arra utalnak, hogy Tóth Alex helyzete a közeljövőben jelentősen változhat.

 

Tóth AlexBournemouthMarco RoseSunderlandPremier LeagueSzóljon hozzá!

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