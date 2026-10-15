Két 19 éves magyar légiós is kezdőként debütált az Európa-ligában, egyikük furcsán vált hőssé

A Fradi a cseh Viktoria Plzent, a Bournemouth pedig az osztrák Sturm Grazot fogadja 21 órától, és ebben az időpontban kezdi meg a Konferencialigát a dán Köbenhavn is – Markgráf Ákos együttese a portugál Braga ellen rajtol odahaza. Markgráf a pályán, Tóth Alex a kispadon indít.