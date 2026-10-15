A Fradi a cseh Viktoria Plzent, a Bournemouth pedig az osztrák Sturm Grazot fogadja 21 órától, és ebben az időpontban kezdi meg a Konferencialigát a dán Köbenhavn is – Markgráf Ákos együttese a portugál Braga ellen rajtol odahaza. Markgráf a pályán, Tóth Alex a kispadon indít.
Két 19 éves magyar légiós is kezdőként debütált az Európa-ligában, egyikük furcsán vált hőssé
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 2. fordulójában a csütörtök kora esti mérkőzéseken Kovács Bendegúz és Vitályos Viktor is kezdőként kapott lehetőséget csapatában. Kovács a győztes gól előtt tizenegyest harcolt ki, ám a büntetőt a cseréje értékesítette. Vitályos végigjátszotta klubja döntetlennel zárult találkozóját. Rajtuk kívül Redzic Damir és Loic Nego is pályán volt.
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