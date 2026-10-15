Az UEFA tudott mihez nyúlni a Fradi-meccs kapcsán, Borbély Balázs a barátai ellen készül
Csütörtök este 21.00-tól az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában az FTC vendége a Viktoria Plzen lesz. A két csapatot egymás után a harmadik El-kiírásban is összehozta az UEFA-sorsolás, de Borbély Balázs nem emiatt készül ismerősök, sőt a barátai ellen.
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