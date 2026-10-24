Generációk dolgoznak össze, hogy a hetedosztályból indult klub NB I-be jusson

Myke Bouard Ramos hét gólnál jár. Forrás: Tiszakecskefoci.hu

Myke korábban nem játszott Debrecenben, Varga, Lucas és Bódi neve ellenben a Lokiból is ismerős lehet a rajongóknak, előbbi 2009-ben a Bajnokok Ligája csoportkörében is futballozott a DVSC színeiben.

Pintér Csaba őket újból összehangolta, és miután az előző évadban is kimondottan a fejlődés volt az első számú cél, a tudatos munkája egyre inkább kezd beérni: az egyre hatékonyabb támadójátékot szervezett védekezés kíséri.

Noha a tíz forduló alatt kapott 13 gólnál hat csapat is jobban áll, a 22 szerzett találatnál csak az éllovas Soroksár tudott többet produkálni.

A helyi hírek szerint a jó szereplés mögött az is lehet, hogy a játékosoknak nagy a személyes bizalma a vezetőedzőben, továbbá a szurkolók is – NB II-es szinten vizsgálva – átlag feletti módon támogatják a csapatot.

Tiszakécskén lelkesek a szurkolók, feljutás esetén majdnem harminc év után ismét élvonalban láthatnák csapatukat. Forrás: Tiszakecskefoci.hu

Az összhang a bajnokság harmadánál tökéletesnek tűnik, ugyanakkor két éve a Kozármisleny és a Szentlőrinc is kiválóan kezdte az NB II-es idényt, végül mégsem sikerült a feljutás. A Tiszakécske szombat délután a BVSC otthonában tehet újabb lépést afelé, hogy neki összejöjjön a bravúr tavasszal – még ha az élvonalbeli szerepléshez emellett természetesen szükség lesz NB I-es licenchez is.