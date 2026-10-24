Generációk dolgoznak össze, hogy a hetedosztályból indult klub NB I-be jusson

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szombaton megkezdődik a másodosztályú magyar labdarúgó-bajnokság 2026–27-es idényének második harmada. A 11. forduló nyitányán a BVSC-Zugló vendége az a Tiszakécskei LC lesz, amely egyedüliként áll veretlenül az NB II tabelláján. Tiszakécskén ugyan egyszer már volt élvonalbeli csapat, Pintér Csaba együttesének esetleges feljutása mégis az elmúlt évek egyik legnagyobb meglepetését okozhatná.

Wiszt Péter
2026. 10. 24. 5:23
Tíz forduló után veretlen a Tiszakécske az NB II-ben Forrás: Tiszakecskefoci.hu
Myke Bouard Ramos hét gólnál jár
Myke Bouard Ramos hét gólnál jár. Forrás: Tiszakecskefoci.hu

Myke korábban nem játszott Debrecenben, Varga, Lucas és Bódi neve ellenben a Lokiból is ismerős lehet a rajongóknak, előbbi 2009-ben a Bajnokok Ligája csoportkörében is futballozott a DVSC színeiben.

Pintér Csaba őket újból összehangolta, és miután az előző évadban is kimondottan a fejlődés volt az első számú cél, a tudatos munkája egyre inkább kezd beérni: az egyre hatékonyabb támadójátékot szervezett védekezés kíséri.

Noha a tíz forduló alatt kapott 13 gólnál hat csapat is jobban áll, a 22 szerzett találatnál csak az éllovas Soroksár tudott többet produkálni.

A helyi hírek szerint a jó szereplés mögött az is lehet, hogy a játékosoknak nagy a személyes bizalma a vezetőedzőben, továbbá a szurkolók is – NB II-es szinten vizsgálva – átlag feletti módon támogatják a csapatot.

Tiszakécskén lelkesek a szurkolók, feljutás esetén majdnem harminc év után ismét élvonalban láthatnák csapatukat
Tiszakécskén lelkesek a szurkolók, feljutás esetén majdnem harminc év után ismét élvonalban láthatnák csapatukat. Forrás: Tiszakecskefoci.hu

Az összhang a bajnokság harmadánál tökéletesnek tűnik, ugyanakkor két éve a Kozármisleny és a Szentlőrinc is kiválóan kezdte az NB II-es idényt, végül mégsem sikerült a feljutás. A Tiszakécske szombat délután a BVSC otthonában tehet újabb lépést afelé, hogy neki összejöjjön a bravúr tavasszal – még ha az élvonalbeli szerepléshez emellett természetesen szükség lesz NB I-es licenchez is.

 

labdarúgó NB IITiszakécskeTiszakécskei LCMyke Bouard Ramosvarga józsefNB IIPintér CsabaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekgerő ernő

Sajátjai is rettegték

Pilhál György avatarja

Gerő Ernő fellépését még a Budapesten tartózkodó szovjet vezetők (Szuszlov és Mikojan) is elítélték. Két napra rá le is vették a párt éléről, október 28-án pedig Moszkvába menekítették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu