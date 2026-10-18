Nem sikerült teljesítenie a célkitűzést a magyar csapatnak a világbajnokságon

A csapatverseny döntőjében a dobogósok olimpiai kvótát szereznek, erre a selejtező alapján a japán, brit, orosz trió pályázik legjobb eséllyel.
A csapatverseny döntőjében a dobogósok olimpiai kvótát szereznek, erre a selejtező alapján a japán, brit, orosz trió pályázik legjobb eséllyel.
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