Varga Barnabás gólt szerzett, Vitális Milán gólpasszt adott az AEK Athén sikere során

Az AEK Athén hét legjátszott meccséből ötöt megnyert, két döntetlen mellett, ezzel a Panathinaikosz mögött egy pont hátránnyal a második helyen áll a tabellán.
Íme, Vitális gólpassza:
Az AEK Athén hét legjátszott meccséből ötöt megnyert, két döntetlen mellett, ezzel a Panathinaikosz mögött egy pont hátránnyal a második helyen áll a tabellán.
Íme, Vitális gólpassza:
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